Audios entre Santiváñez y Arana: A Boluarte no le tiembla mano para destituir a quienes corresponda, afirma Sandoval

Durante diálogo con Exitosa, el titular del MTC, César Sandoval, se refirió a los audios atribuidos a Santiváñez y Arana. Aseguró que Dina Boluarte puede destituir a dichos ministros de comprobarse autenticidad.

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 16/09/2025

En entrevista con Exitosa, el ministro de Transportes, César Sandoval, se refirió los audios revelados por un conocido medio en donde se vincularía al ministro Juan José Santiváñez y al premier Eduardo Arana en un presunto tráfico de influencias. Según precisó, a la presidenta Dina Boluarte "no le temblaría la mano" para destituir a quien corresponda.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cuestionó la "interceptación" de las supuestas comunicaciones, indicando que "no se sabe si esta es legal o ilegal". "Me gustaría escuchar que eso fue autorizado por un juez a solicitud de la Fiscalía", enfatizó.

"Si se acreditaría, yo estoy seguro que a la presidenta (Dina Boluarte) no le temblaría la mano para poner orden y destituir y, pedir la destitución de quienes tienen que ser. Yo la conozco a la presidenta perfectamente y a ella no le temblaría la mano", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Sandoval indicó que de acreditarse que efectivamente las voces de los audios son del titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y del presidente del Consejo de Ministros, Santiváñez y Arana, respectivamente, no duda en que la mandataria Dina Boluarte tomaría las medidas correspondientes y pediría la destitución de dichas autoridades.

 

