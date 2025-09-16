Morgan Quero rechaza moción de censura contra Juan José Santiváñez y el premier Eduardo Arana

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Educación, Morgan Quero, acudió a la comisión de Educación, Juventud y Deporte, del Congreso, tras ser citado a la cuarta sesión ordinaria. A su llegada al Parlamento, rechazó que se busque censurar al premier Eduardo Arana y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Negó cambios en el gabinete ministerial

Tras la difusión de audios con voces atribuidas al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y el premier Eduardo Arana en un presunto tráfico de influencias, se cuestionó si se buscaría remover de sus cargos a los ministros de Estado. Respecto a ello, Quero aseguró que el Gabinete se encuentra unido.

"Este Gabinete está firme, fuerte y unido, estamos trabajando y atendiendo las demandas de la población. Y por supuesto, con mucha sensibilidad social, como lo demostró la presidenta Dina Boluarte", señaló Quero.

Además, por los audios desde el Congreso las legisladoras Ruth Luque y Susel Paredes impulsan una moción de censura contra los ministros de Estado, por lo que vienen recogiendo firmas.

" Nosotros consideramos que no ayuda ninguna moción de censura en esta nueva situación que vive el país, de mayor estabilidad, de mayor crecimiento y por supuesto de amplio diálogo, no solamente con el Congreso de la República sino con todos los sectores de la población como lo ha demostrado la presidenta el domingo pasado", manifestó.

#EnVivo



Morgan Quero, ministro de Educación: Este Gabinete está firme, fuerte y unido, estamos trabajando y atendiendo la demanda de la población. Con mucha sensibilidad social, como lo demostró la presidenta Dina Boluarte al declarar la posibilidad de abrir, todo lo que... pic.twitter.com/LyzghylAXA — Canal N (@canalN_) September 16, 2025

Mociones de censura

La congresista Ruth Luque anunció que impulsa una moción de censura contra el primer ministro, Eduardo Arana, tras la difusión de audios en los que conversaría con Santiváñez para el traslado de Miguel Salirrosas a otro pabellón del penal El Milagro en Trujillo.

A su vez, la congresista Susel Paredes viene recolectando firmas para una moción de censura contra Juan José Santiváñez, que ya cuenta con el respaldo de Renovación Popular. Se sabe que aún falta un número mínimo de firma para completar las 35 requeridas. Mientras que en el caso de Arana se sabe que algunas bancadas de derecha estarían considerando retirarle la confianza.

De alcanzar las firmas, la moción contra Santiváñez, esta deberá ir al Congreso para que sea oficialmente presentada. A este desacuerdo con el ministro de Justicia, se suma el hecho de que no asistiera a la comisión de Fiscalización.

Por ello, la comisión de Fiscalización ha citado al premier Eduardo Arana y al ministro de Justicia para que respondan por los audios este miércoles 17 de septiembre por la mañana.

Por esta crisis y polémica que enfrenta el Ejecutivo, el ministro de Educación Morgan Quero se mostró en contra de una censura contra el premier y el ministro de Justicia. Además, agregó que como Gabinete están unidos y fuertes.