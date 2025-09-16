CAL exige la inmediata renuncia de Eduardo Arana y Juan José Santiváñez: "Por carecer de idoneidad ética y moral"

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El futuro político de Eduardo Arana y Juan José Santiváñez parece pender de un hilo. Ello, luego que se difundieran un audio donde ambos sostienen una llamada telefónica para presuntamente favorecer al reo Miguel Salirrosas, conocido en el mundo del hampa como 'El Diablo'.

Por ello, diversos personajes políticos han exigido que ambos dejen sus respectivos cargos al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia. Ahora, también se suma el Colegio de Abogados de Lima luego del extenso comunicado emitido en sus redes sociales.

CAL exige renuncia de Arana y Santiváñez

Mediante este pronunciamiento, el CAL señala que estos hechos protagonizados por Juan José Santiváñez y Eduardo Arana son de extrema gravedad por lo que su renuncia debe ser inmediata e irrevocable. Incluso, lamentaron que altos integrantes del gobierno no hayan salido a cuestionar este hecho haciendo referencia a las pericias o investigaciones iniciadas.

"Exige la renuncia inmediata e irrevocable del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, por carecer de la idoneidad ética y moral indispensable para continuar en sus cargos", indicaron.

En esa misma línea, el Colegio de Abogados de Lima exigió al Congreso de la República a no blindar a ambos involucrados como ha sido una tendencia en este gobierno. Además, pidieron que los parlamentarios ejerzan el control político y fiscalizador respecto a estema.

"Exhortar al Congreso de la República en no blindar estos graves hechos e invocar a los congresistas en proceder según sus funciones de control político a denunciar estas acciones que no sólo connotan presuntos delitos penales, sino que denigran la función y la ética pública", añadió.

Investigar al Jefe del INPE y exhortan a la Fiscalía

El CAL también hizo un llamado al Ministerio Público para que inicien las investigaciones respectivas contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el presidente del Consejo de Ministros. Además, dentro de estas indagaciones pidieron que sea incluido el actual jefe del INPE y los miembros del Tribunal Constitucional.

"Exige la investigación inmediata al ex jefe del INPE, cuya gestión se encontraría directamente comprometida por las presuntas coordinaciones irregulares en materia penitenciaria", precisaron.

En consecuencia, el Colegio de Abogados de Lima exigió la inmediata renuncia de Juan José Santiváñez y de Eduardo Arana ante la difusión de los audios donde ambos buscarían favorecer dentro de la cárcel a Miguel Salirrosas, alías 'El Diablo'.