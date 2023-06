Dina Boluarte ha respondido todas las preguntas de la Fiscalía, revela su abogado Campos

En entrevista con Exitosa, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, indicó que la mandataria respondió a todas las preguntas planteadas por la Fiscalía de la Nación, en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas.

En entrevista con Karina Novoa, en el programa "Informamos y Opinamos", el letrado señaló que se encuentran en contra de la imputación que tiene que afrontar la presidenta de la República y que las declaraciones las brindó en presencia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Asimismo, precisó que la defensa de Boluarte insistió para que se llevara a cabo la explicación con las autoridades judiciales, ya que, buscan esclarecer las acusaciones.

Igualmente, aseguró que la presidenta respondió a todas las preguntas durante el interrogatorio de la Fiscalía y aseveró que no guardaron silencio en ninguna oportunidad.

"Por otro lado, hemos respondido todas las preguntas del Ministerio Público porque es lo que corresponde según dice la ley. Nosotros no hemos guardado en ningún momento silencio para defendernos, cuando hay una mala pregunta no se responde, que es distinto, entonces si no se entendió no tengo porque explicarlo", agregó.