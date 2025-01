Dina Boluarte llegó a Fiscalía para declarar sobre presunto abandono de cargo por operación

La presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó al Ministerio Público para declarar sobre presunto abandono de cargo por intervención quirúrgica.

La declaración de la mandataria estaba programada para el 2 de enero de 2025. Sin embargo, solicitó su reprogramación. Como se recuerda, la mandataria exhortó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a citarla, a fin de que pueda brindar sus descargos en medio de las investigaciones que afronta.

Asimismo, el pasado 12 de diciembre, la jefa de Estado admitió haberse realizado una intervención quirúrgica, pero negó que haya sido un procedimiento estético. También, aseguró que la cirugía no le impidió ejercer sus funciones como presidenta.

"Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria, que no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta constitucional de la República", dijo en un mensaje a la Nación.