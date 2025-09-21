Dina Boluarte llegó a Nueva York para participar en la 80.° sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta del Perú, Dina Bolaurte Zegarra, arribó la tarde de este domingo 21 de septiembre a Nueva York, Estados Unidos, donde participará en la semana de alto nivel del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Como se recuerda, en su sesión plenaria del miércoles 17, el Congreso aprobó con 62 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones, la nueva solicitud de viaje al extranjero presentada un día antes por la Presidencia de la República.

#PerúEnLaONU | Con el fin de posicionar al Perú como un actor comprometido con la paz, el desarrollo sostenible y fortalecer la imagen de nuestro país como un socio confiable y atractivo, la delegación oficial peruana arribó a Nueva York para participar en la Asamblea General de... pic.twitter.com/l5cxrgyx75 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 21, 2025

Presidenta expondrá en el debate general de la Asamblea General

Según lo expuesto por el Poder Ejecutivo, el debate general de los jefes de delegación de cada país miembro se realizará el próximo 23 de septiembre y su tema será: "Juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos", la cual contará con la participación de 103 jefes de Estado, 46 jefes de Gobierno y cerca de 40 altos funcionarios, entre vicepresidentes, cancilleres y otros.

En ese sentido, la participación de la mandataria peruana está programada en el quinto lugar entre los Estados miembro para el mediodía de Nueva York (11:00 a. m. hora peruana).

"La intervención de la señora presidenta de la República en el debate general permitirá, en este foro mundial y al más alto nivel, posicionar al Perú como un actor comprometido con la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana, que promueve la adopción de políticas globales más justas y equitativas que beneficien a todas las personas, especialmente a las más vulnerables", señala el documento oficial.

Agenda que tendrá en Estados Unidos

La mandataria participará en la reunión de alto nivel para conmemorar el 80° aniversario del establecimiento de las Naciones Unidas, a llevarse a cabo el lunes 22 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos y también en la reunión de alto nivel en conmemoración por el 30° aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, a realizarse también ese mismo día.

La tercera reunión será en el marco de un encuentro con empresarios iberoamericanos organizado por la Adam Smith Center for Economic Freedom y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). La jefa de Estado expondrá las fortalezas del país para las inversiones. Tras ello, se reunirá virtualmente con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

Al día, siguiente, miércoles 23 de septiembre, no solo intervendrá en la Asamblea General de la ONU, también sostendrá un encuentro con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. En la tarde tendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Bélgica, Bart de Weber, y un despacho remoto con la Presidencia del Consejo de Ministros.

Además, asistirá a la recepción del presidente Donald Trump para los jefes de delegación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego de ello, Boluarte Zegarra tendrá reunión bilateral con el príncipe heredero de Kuwait, Jeque Sabah Khaled Al-Hamed Al-Mubarak Al-Sabah.

Finalmente, está agendado el Evento Especial de Alto Nivel sobre Acción Climática para el miércoles 24 de setiembre, convocado por el secretario general de las Naciones Unidas y el presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva; así como, a un evento en su honor y una reunión de negocios con la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).