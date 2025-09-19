Dina Boluarte en la Asamblea General de las Naciones Unidas: Estas son las personas que acompañarán a la presidenta

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras la aprobación del Congreso a la solicitud de viaje a Estados Unidos formulada por la mandataria Dina Boluarte, quedó confirmada la delegación del Despacho Presidencial que la acompañará en Norteamérica.

Como se recuerda, en su sesión plenaria del miércoles 17, el Parlamento aprobó con 62 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones, el Oficio N.° 261-2025-PR, presentada un día antes por la Presidencia de la República.

¿Quiénes la acompañarán a Nueva York?

A través de la Resolución Ministerial N.º 232-2025-PCM, publicada este viernes 19 de septiembre en el diario oficial, la mandataria se ausentará del país del 21 al 25 del mismo mes y durante su estadía en Nueva York en el marco de la semana de alto nivel del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, contará con siete integrantes de su oficina, las cuales se detallan a continuación:

Sr. Enrique Ernesto Vílchez Vílchez (Secretario General del Despacho Presidencial) - Costo viáticos: US$ 2,640.00. Sra. Carmen Elizabeth Giordano Velásquez (Asesora Técnica del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República) - Costo viáticos: US$ 2,640.00. Sra. Martha Dayana Meléndez Muñoz (Secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial) - Costo viáticos: US$ 2,640.00. Sr. Gustavo Medina Vidal (Teniente Coronel del Ejército, Edecán del Despacho Presidencial) - Costo viáticos: US$ 2,640.00. Sr. Leopoldo Emilio Munive García (Comandante de la Policía Nacional del Perú, personal de servicios médicos del Despacho Presidencial) - Costo viáticos: US$ 2,640.00. Sr. Marvin José Curi Sosa (Suboficial Técnico de Tercera de la Policía Nacional del Perú, personal de seguridad del Despacho Presidencial) - Costo viáticos: US$ 2,640.00. Sra. Karin Rosmery Díaz Cruzado (Suboficial de Primera de la Policía Nacional del Perú, personal de seguridad del Despacho Presidencial) - Costo viáticos: US$ 2,640.00.

En ese sentido, el costo de los viáticos de las personas mencionadas asciende a 18,480.00 dólares . Dicho dispositivo es firmado por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa.

Presidenta expondrá en el debate general de la Asamblea General

Según lo expuesto por el Poder Ejecutivo, el debate general de los jefes de delegación de cada país miembro se realizará el próximo 23 de septiembre y su tema será: "Juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos", la cual contará con la participación de 103 jefes de Estado, 46 jefes de Gobierno y cerca de 40 altos funcionarios, entre vicepresidentes, cancilleres y otros. En ese sentido, la participación de la presidenta del Perú está programada en el quinto lugar entre los Estados miembro para el mediodía de Nueva York (11:00 a. m. hora peruana).

Del mismo modo, la mandataria participará en la reunión de alto nivel para conmemorar el 80° aniversario del establecimiento de las Naciones Unidas, a llevarse a cabo el lunes 22 de setiembre en Nueva York, Estados Unidos y también en la reunión de alto nivel en conmemoración por el 30° aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, a realizarse también ese mismo día.

Vale mencionar que, Dina Boluarte ha sido invitada a una cena de trabajo que se llevará a cabo en formato cerrado, la cual es organizada por los presidentes del 80° y el 79° período de sesiones de la Asamblea General, Annalena Baerbock (Alemania) y Philemon Yang (Camerún), respectivamente, y la directora ejecutiva de ONU-Mujeres, Sima Bahous.

Además, está agendado el Evento Especial de Alto Nivel sobre Acción Climática para el miércoles 24 de setiembre, convocado por el secretario general de las Naciones Unidas y el presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva; así como, a un evento en su honor organizado por la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

Finalmente, la jefa de Estado sostendrá una reunión de negocios con empresarios iberoamericanos del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI); además, con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.