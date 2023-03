Dina Boluarte sobre filtración de audios en su contra: Han salido por encargo de Pedro Castillo

Durante la reciente conferencia de prensa, la presidenta de la República, Dina Boluarte, desestimó las acusaciones de Maritza Sánchez, docente cercana a Pedro Castillo, en su contra. En ese sentido, la jefa de Estado mencionó que la filtración de audios sobre sus conversaciones con la referida fue por encargo del expresidente.

A detalle, Boluarte Zegarra prefirió no nombrar al exmandatario e hizo referencia a su persona como "el preso en la Diroes". Por otra parte, aseguró que no sabía que Maritza Sánchez estaba grabando sus conversaciones durante la campaña del 2021.

"La persona que está soltando los audios, ahora yo puedo concluir de que ha venido con un encargo bien claro del señor que está preso en la Diroes (Pedro Castillo). Yo no sabía que estaba grabando las conversaciones con ella, yo caminé toda la campaña aquí en Lima de manera tranquila", declaró a la prensa nacional.

En diálogo con la prensa, la jefa de Estado mencionó que Sánchez posiblemente compartirá más audios sobre sus conversaciones. En esa línea, afirmó que todas las grabaciones evidencian una "coordinación lícita".

Referente a la presunta financiación ilícita, la presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que durante su campaña vicepresidencial nunca tuvo un financista. Al respecto, señaló que sus traslados a diferentes regiones se lograron gracias a invitaciones "expresas".

En ese sentido, la titular del poder Ejecutivo apuntó que las personas que la acompañaron durante su campaña pueden respaldar sus recientes declaraciones.

"En la campaña, Dina Boluarte no ha manejado un solo sol (...) Dina Boluarte no tenía financistas; si en algún momento viajamos a regiones fue por invitación expresa. Dina no tenía para los pasajes. La señora que está soltando los audios y las personas amigas que acompañaron a Dina en la campaña saben perfectamente que nunca recibimos un solo sol", contó la jefa de Estado.