Juan José Santiváñez sobre gobierno de Dina Boluarte: Nos ha sostenido dentro de la democracia

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, aseguró que el gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha generado inversión privada y nos mantuvo dentro de un ámbito de gobernabilidad y la democracia.

Ministro de Justicia respalda acciones de Dina Boluarte

El titular del Minjusdh se ha visto envuelto en una serie de cuestionamientos tras la difusión de audios que lo vinculan con un presunto caso de tráfico de influencias en el Tribunal Constitucional (TC) junto al premier Eduardo Arana. Sin embargo, pese a esta polémica situación, Juan José Santiváñez, en diálogo con el periodista Nicolás Lúcar en 'Hablemos Claro' no dudó en asegurar que existe una campaña de desinformación no solo sobre su caso, sino sobre la gestión de la jefa de Estado, Dina Boluarte.

Incluso, cuestionó que existan sectores que no reconozcan las acciones que se viene ejecutando en el Ejecutivo, que en todo este tiempo ha generado inversión privada hasta el punto de asegurar fehacientemente que el 28 de julio del 2026 se dejará un gobierno que "va a terminar generando más de 20 mil millones de dólares, que permite la construcción de hospitales, carreteras, títulos de propiedad, trabajo y mejoras en otras áreas".

"A veces pretenden promover noticias que pareciera intentar presentar un Perú inviable. Eso no es así (...) Lo que no contribuye es que a veces existe desinformación con respecto a un gobierno que lo que ha hecho es, primero, mantenernos dentro de un ámbito de gobernabilidad, dentro de la democracia, como ella lo ha reconocido y otros sectores internacionales", expresó Santiváñez.

Santiváñez cuestiona a la prensa por "desinformación"

Juan José Santiváñez también sostuvo que "todos los ministros de Estado, cada uno en su cartera y especialidad, coadyuvan a la presidenta Dina Boluarte a tomar decisiones" en cada una de sus áreas asignadas, como en su caso en el sector Justicia, desde donde no solo aporta su experiencia en materia normativa, sino también como señala el reglamento de Organización y Funciones del Poder Ejecutivo.

"Nos constituimos como asesores legales del despacho presidencial para la toma de algunas decisiones", indicó durante su entrevista con Exitosa.

Al ser consultado sobre la intervención de la mandataria ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que afirmó que hoy el país muestra avances respecto a la situación que recibió al asumir el poder, en medio de un clima de protestas masivas en diversas regiones, el ministro de Justicia pidió no tergiversar su discurso y crear desinformación en la población.

"Existen cierta clase de periodistas. Una cosa es ser crítico constructivo, pero otra cosa es armar todo un tema en base a mentiras con la única finalidad de desprestigiar no solo al Gobierno, sino a todo el país", sentenció.

La declaración del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en entrevista exclusiva con Exitosa, refleja el intento del gobierno de reforzar su legitimidad institucional en medio de un contexto político tenso y con críticas constantes sobre la gestión de la mandataria, Dina Boluarte.