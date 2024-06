Wilson Soto arremete contra ministro de Transportes: "Si ha dicho que todo está bien, está desubicado"

El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, expresó su molestia contra el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, por asegurar que "todo está bien" en el marco del caos generado en aeropuerto Jorge Chávez por la interrupción de vuelos.

A través del programa Informamos y Opinamos en Exitosa, el congresista Wilson Soto se pronunció sobre la reunión de emergencia que sostuvo su equipo de trabajo con el titular del MTC y el presidente de Corpac, José Luis Barbillos, en el contexto de la suspensión de vuelos en el principal aeropuerto del país.

Así, el parlamentario huancavelicano declaró que el ministro Raúl Pérez Reyes se encuentra equivocado al señalar que "todo está bien" y que se trata de un evento fortuito.

"Si el ministro de Transportes ha dicho que todo está bien, está totalmente desubicado. Hoy día hemos visto por ejemplo al presidente de Corpac y no ha hecho mea culpa. Los responsables de este tema es de Corpac, no las empresas concesionarias. ¿Por qué no han realizado un mantenimiento desde hace 14 años?", sostuvo.