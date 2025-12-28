Edinson Cavani sigue recordando el gol fallado frente a Alianza Lima: "Quedé mareado"

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero uruguayo Edinson Cavani abrió su corazón en una reciente edición de Dsports Verano y habló de varios momentos de su carrera. Uno que destacó fue el gol fallado frente a Alianza Lima, que pudo darle la clasificación a Boca Juniors, y que todavía sigue presente en su memoria.

Cavani recuerda su gol fallado

Como se recuerda, en la fase 2 de la Copa Libertadores, Boca Juniors necesitaba solo un gol para evitar los penales ante Alianza Lima.

Tras un centro, Edinson Cavani chocó con un defensor de Alianza Lima, lo que le impidió llegar al balón. En la segunda jugada, recibió un buen pase que solo debía empujar, pero falló y la pelota se le escapó entre las piernas.

Sobre aquel momento, Edinson Cavani comentó: "Hay goles que son más puntuales, como, por ejemplo, el gol que no pude hacer para entrar a la copa".

Y agregó: "Ese gol yo me acuerdo, contra Alianza Lima, yo la analicé mil veces porque no nos había dado la chance de pasar, pero fue una situación en la que tuve que picar al primer palo, chocar y caer con el defensor, levantarme rápido y eso muchas veces es cansado (...) Y le tiré la patada, pero sí, la tiré por instinto; se la tiré tarde".

El futbolista uruguayo de 38 años dejó claro que ese fallo todavía lo acompaña y que lo ha revisado varias veces para analizar qué ocurrió en ese instante decisivo.

Así fue el error de Cavani ante Alianza

El momento ocurrió en el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Boca Juniors necesitaba ganar por dos goles para evitar los penales, y en tiempo de descuento, Edinson Cavani recibió un pase de Williams Alarcón frente al arco.

Lo que parecía un gol seguro terminó en un error que dejó a todos los hinchas sorprendidos y permitió que Alianza Lima clasifique en los penales, eliminando al equipo argentino de la competencia internacional.

Este momento quedó bien grabado en la cabeza de los hinchas y también de Edinson Cavani, que no paró de hablar de lo que pasó en su entrevista, mostrando toda la presión y la intensidad que se vive en los partidos decisivos.

Así, Edinson Cavani sigue recordando el gol fallado frente a Alianza Lima, un momento que pudo cambiar la clasificación de Boca Juniors en la Copa Libertadores y que aún permanece en su memoria.