Hermano de Martín Vizcarra tras prisión preventiva del expresidente: "No es el momento de hablar de candidaturas"

Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra, se pronunció luego que el Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente por los casos Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo. Según indicó, sobre el tema de posibles candidaturas, se hablará en otro momento, más adelante.

Familia de Vizcarra le brindó su respaldo

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, Mario indicó que lo primordial para la familia del exmandatario Vizcarra Cornejo, quien ya fue trasladado al penal Barbadillo en Ate, es acompañarlo y darle el respaldo que necesita.

"No es el momento de hablar de candidaturas, nosotros estamos acá terminando de estar a a su lado y dándole el respaldo que él (Martín Vizcarra) necesita en estos momento, las candidaturas vendrán después", dijo a la prensa, este jueves 14 de agosto.

De tal modo, se conoció que Mario Vizcarra llegó desde tempranas horas, a los exteriores de la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el distrito de La Victoria, en donde permaneció detenido el exmandatario desde la noche del último miércoles 13 de agosto.

En tal sentido, el hermano del expresidente fue consultado sobre una posible candidatura por su parte en las próximas elecciones generales del 2026. Al respecto, Mario indicó que no es el momento adecuado para hablar del tema; sin embargo, no descartó que esto vaya a ocurrir.

Además, cuestionó que el juez Jorge Chávez Tamariz haya decidido dictar cinco meses de prisión preventiva contra su hermano, quien viene siendo investigado por presuntamente haber aceptado pagos ilícitos de constructoras durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014.

Vizcarra en penal Barbadillo

Cabe mencionar que, esta mañana, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, fue trasladado al penal de Barbadillo, ubicado en Ate, para cumplir cinco meses de prisión preventiva dictada en su contra.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, la salida del exmandatario de la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el distrito de La Victoria, se realizó exactamente a las 08:43 am.

Un fuerte contingente de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) resguardó todo el traslado del expresidente que, recibió cinco meses de prisión preventiva, dispuesto por el juez Jorge Chávez Tamariz.

