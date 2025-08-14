Fiscalía persigue al policía y está más preocupado por derechos de los delincuentes, cuestiona especialista

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el especialista en derecho policial, José Palacios, cuestionó severamente que el Ministerio Público se encuentre criticando el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según indicó, se ve dicha actitud, la propia Fiscalía se preocupa más por los derechos de los delincuentes, que de los efectivos.

Muertes de policías continúan

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Te Escucha, Palacios se mostró afectado seriamente al dar cuenta que delincuentes continúan quitándole la vida a efectivos policiales. Según precisó, el Gobierno actual no está tomando medidas para proteger a los policías que realizan su labor día a día, intentando frenar la inseguridad ciudadana.

"Me he tenido que enfrentar muchas veces al Ministerio Público que, en vez de proteger el trabajo policial, en vez de proteger al propio policía, lo persigue, cuestiona el trabajo que se hace, cuestiona el procedimiento, más está preocupado por defender los derechos humanos de los delincuentes, sin embargo nadie defiende los derechos humanos del policía", dijo a nuestro medio.

Sobre muerte de suboficial Díaz Chapoñán

De tal modo, el especialista lamentó el fallecimiento del suboficial de segunda de la PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán, de 27 años, quien perdió la vida tras ser alcanzado por las balas producto de un enfrentamiento con delincuentes. Al respecto, Palacios acusó una ineficiencia por parte del Ministerio Público, debido a que otorgaron la libertad del presunto autor de la muerte de Díaz Chapoñán.

En tal sentido, explicó que tiempo atrás, el sujeto de nacionalidad venezolana, Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, detenido por el Mininter como presunto responsable del asesinato del efectivo, ya había sido capturado por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego; sin embargo, los fiscales de Lurín lo dejaron el libertad.

Arremete contra Fiscalía

Según José Palacios, el Ministerio Público se encuentra más enfocado en perseguir el trabajo de la Policía Nacional, en lugar de proteger a los efectivos que día a día laboran exponiendo sus vidas ante la lucha contra la delincuencia y criminalidad.

"Siempre hemos exigido a la Policía y a estos Gobiernos que cada efectivo policial que ofrenda su vida por la pacificación de nuestra patria, por la seguridad ciudadana, debe dársele el grado inmediato, no superior sino al máximo grado de un suboficial, es decir darle el sueldo de un suboficial superior para que así pueda tener un poco de ayuda", enfatizó Palacios.

De esta manera, el especialista en derecho policial, José Palacios, indicó que el Ministerio Público cuestiona constantemente el trabajo de la PNP y afirmó que la Fiscalía está más preocupada por los derechos de los delincuentes, que de los efectivos.