'El Frontón' y salida de Corte IDH no prosperarían tras renuncia de Santiváñez, señala analista

En diálogo con Exitosa, el periodista y analista político, Enrique Castillo, señaló que los anuncios del gobierno de Dina Boluarte, como la reapertura de 'El Frontón' y la salida del Perú de la Corte IDH, no prosperarían tras la renuncia de Juan José Santiváñez al cargo de ministro de Justicia.

Caso 'El Frontón' y la salida de Corte IDH

La corta estadía de Santiváñez en el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) de tan solo 38 días impulsó entre sus principales objetivos el caso 'El Frontón' y la salida de la Corte IDH. Al respecto, Enrique Castillo señala que tras su renuncia al cargo las propuestas expuestas no tendrían más lugar.

Sobre 'El Frontón', la misma Marina de Guerra del Perú rechazó la propuesta del gobierno descartando su participación y apoyo para la edificación del posible penal en el Callao.

Por otro lado, sobre la salida de la Corte IDH indicó que en reiteradas ocasiones el discurso del gobierno se ha mostrado de acuerdo con la salida de la Corte más no sería una decisión fácil de tomar. "Cuando uno quiere salirse de algo no lo anuncia tanto", señala. Según la mirada de Castillo, el gobierno seguiría brindando el mismo discurso de "estar estudiando" el tema más no cree que se tome una decisión al respecto.

"Se anunció función de ministerios, se anunció 24 programas del Ministerio de Transportes, se anunció el Ministerio de Infraestructura, se habló de la pena de muerte ¿cuánto de eso se ha concretado? Nada"

Oposición de otros ministros

Según el análisis de Castillo, otros ministros del gabinete de Dina Boluarte que no habrían mostrado conformidad con algunos anuncios hechos por la presidenta. En el caso de la salida de la Corte IDH, un funcionario que se habría mostrado en desacuerdo de esta medida sería el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero.

Por otro lado, indicó que existiría una fuerte oposición en el gobierno para destinar fondos monetarios en la construcción del penal 'El Frontón' por la gran inversión que supondría realizarla.