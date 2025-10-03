Dina Boluarte respaldaría a ministros que quieran postular, según Elmer Schialer: "Dentro de los plazos correspondientes"

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Sobre la reciente renuncia de Juan José Santiváñez al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para ser parte de las próximas elecciones generales, el canciller Elmer Schialer dejó a entrever que la presidenta Dina Boluarte respaldaría las hipotéticas candidaturas que podrían anunciar sus actuales ministros de Estado.

Desde el Congreso de la República, el titular de "Torre Tagle" sostuvo que la mandataria "ha sido clara y transparente" en decirles que si en caso desean participar en la próxima justa electoral, deben hacerlo "dentro de los plazos correspondientes"; no descartando así, más renuncias próximamente.

"No es un tema que se trate en el Consejo de Ministros"

Tras su presentación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, el canciller comentó que el caso (futuras renuncias) no es un tema que se trate a nivel de Consejo de Ministros, por lo que, de llegarse a dar, no generarían una crisis al interior del Gabinete Ministerial.

En esa línea, indicó que la jefa de Estado se expresó internamente sobre dicha posibilidad "en conversaciones informales", informándoles que tienen la potestad de asumir dicha decisión, "así como cualquier ciudadano que tenga las mismas intenciones".

Vale recordar que, de acuerdo con el cronograma electoral establecido por el Jurado Nacional de Elecciones, los alcaldes, gobernadores y vicegobernadores regionales actualmente en funciones, deben renunciar a sus cargos como máximo hasta este lunes 13 de octubre si en caso buscan participar en las elecciones del próximo año.

En tanto, los funcionarios y servidores públicos en general no están obligados a dimitir , solo deben presentar su licencia sin goce de haber hasta el 12 de febrero del 2026; es decir, dos meses antes de la fecha programada a desarrollarse la jornada electoral.

Ministro de Salud no descarta renunciar

Otro de los ministros que estaría definiendo su postulación al próximo Congreso bilateral sería el titular del Ministerio de Salud, César Vásquez, quien en las últimas horas sostuvo que "está evaluando" dicha posibilidad.

"Es una oportunidad y un derecho que tiene todo ciudadanos y los ministros no están exceptos de poder participar en una contienda electoral y de mi parte no tengo una decisión clara, así que voy a evaluarlo y no lo descarto. Soy un político, he sido congresista y saben que he tenido participación en varios escenarios políticos y considero que estuve un tiempo importante en la gestión", añadió.

Sobre la renuncia de Juan José Santiváñez, aseveró que, "no está dando un paso al costado ni hacia atrás", puesto que, está dando un paso para adelante "pensando en la defensa de lo que él cree y para poder aportar a la política del país desde otro espacio".

Desde el Gabinete no se descarta más dimisiones en los próximas días con miras la justa electoral del próximo 12 de abril.