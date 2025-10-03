Ministro de Educación, Morgan Quero, sobre eventual candidatura: "En mi caso no hay nada"

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro Moran Quero, respondió a la interrogante sobre si evalúa renunciar al Gabinete para ser candidato en las Elecciones Generales 2026. De forma tajante, descartó la idea y remarcó que se encuentra enfocado en el sector Educación.

Niega renuncia al cargo

La respuesta otorgada por el ministro Quero fue clara: "En mi caso no hay nada" ante la consulta por parte de la prensa ante su eventual renuncia al cargo público. Como se conoce, la fecha límite para lograr inscribirse a la postulación de los próximos comicios es hasta el 13 de octubre previa renuncia al cargo.

La respuesta fue brindada durante una conferencia de prensa este 3 de octubre en el lanzamiento de un aplicativo educativo dirigido a jóvenes. Sin embargo, aún quedan 10 días para que finalice el proceso de renuncia al cargo público.

Como se conoce, el ministro de Educación Quero ha sido uno de los funcionarios que ha respaldado el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y, desde que inició en el cargo en abril de 2024, su cartera ha sido la que ha presentado menos cambios de titular.

Sin embargo, actualmente Quero Gaime sí figura como afiliado al partido Ciudadanos por el Perú (CPP), partido político del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, como lo informo en primer lugar el medio Ojo Público. Sin embargo, este viernes comunicó que "no hay nada" respecto a su renuncia al ministerio.

Consulta Morgan Quero afiliación a partido político

"Estar en el colegio es la mejor forma de responder a amenazas"

Durante la misma ceremonia, el ministro fue consultado sobre las amenazas de extorsión que ahora atacan a las instituciones educativas. Ante la interrogante, Quero Gaime dio una inusual solución para enfrentar la alta criminalidad. "Estar en el colegio es la mejor forma de responder ante amenazas de paro o temas delictivos".

Al responder también destacó el compromiso del personal educativo de las escuelas y resaltó que la presencia de los alumnos en los colegios es la forma de responder ante los crímenes.

El ministro de Educación también se pronunció tras las protestas realizadas por gremios de transporte y 'Generación Z'. Quero indicó que estas habían sido acatadas por un grupo menor y cuestionó el pedido de ciertos manifestantes que buscaban el regreso de Delia Espinoza a la Fiscalía de la Nación tras su renuncia. "Cuando plantean el regreso de Delia Espinoza es otra agenda", aseveró.

El ministro Morgan Quero, descartó renunciar a su cargo en el Ministerio de Educación ante la eventual fecha límite para retirarse del cargo.