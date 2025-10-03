Ministro César Sandoval destaca proyecto ferroviario pero evita hablar de actualidad: "De coyuntura nada"

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) , el ministro César Sandoval Pozo resaltó el nuevo proyecto ferroviario que unirá Tumbes y Tacna dando el beneficio a más de 113,000 millones de personas al año. Al ser cuestionado por los últimos temas de actualidad en el gobierno, Sandoval evitó dar más detalles: "De coyuntura nada", expresó.

Sandoval destaca proyecto "Tren Bala"

El proyecto de "Tren Bala" que unirá distintos puntos costeros desde Tumbes hasta Tacna ha sido anunciado durante la tarde del 3 de octubre desde la sede principal del MTC.

Según informó el propio Sandoval a través de su cuenta oficial de X, el gobierno de Corea del Sur confirmó que realizará los estudios de prefactibilidad para determinar la viabilidad del proyecto costero.

La información brindada por el ministro indica que con este megaproyecto se podrá unir en 16 horas los dos extremos del territorio peruano cuyo recorrido atravesaría las 10 regiones de la costa peruana. Este proyecto se uniría junto al proyecto de tren de Ica a Lima.

La empresa DOHWA Engineering Company Limited sería la encargada de realizar los estudios preliminares de la obra ferroviaria de 2446 km . La realización de este proyecto traería la creación de miles de puestos de trabajo.

En el escrito publicado por Sandoval indica que se está marcando un hito en la historia del transporte peruano y resaltó que el logró se da dentro del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

"Este importante anuncio marca un hito en la historia del transporte peruano pues revolucionará el sistema ferroviario del país, constituyéndose en un nuevo logro del actual gobierno, presidido por la Presidenta Dina Boluarte", señala Sandoval.

El MTC cumple lo que promete y anuncia el lanzamiento del Megaproyecto del Tren Bala que unirá Tumbes y Tacna, recorriendo las 10 regiones de la costa peruana, en tan solo 16 horas.

"De coyuntura nada"

Sin embargo, al ser consultado por los medios de comunicación para brindar su postura ante los más resaltantes cambios y devenires del gobierno, Sandoval evitó responder. "De coyuntura nada", indicó.

Sandoval solo busco ser preguntado por el proyector ferroviario, en medio de un contexto de renuncias de autoridades políticas cercanas al gabinete de Dina Boluarte. La salida de Santiváñez marcó la primera salida del gabinete ministerial del círculo más cercano a Boluarte. Ante su renuncia, se nombraron diversos nombres del Ejecutivo que seguirían los mismos pasos que el exministro de Justicia.

Entre los otros nombres mencionados fueron el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el ministro de Salud, César Vásquez. En ambos casos, ambos ministros estarían evaluando su renuncia a sus cargos. En el caso de Vásquez expresamente comento que "va a evaluarlo" ante las interrogantes de la prensa.

Por ello, Sandoval prefirió evitar pronunciarse frente a los posible cambios en el gabinete de Dina Boluarte entre otros temas de coyuntura y solo referirse al proyecto de tren Tumbes - Tacna.