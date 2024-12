El prontuario de Zamir Villaverde: revelan nuevas denuncias contra el empresario

Nuevamente, los focos regresan al alguna vez allegado del otrora mandatario, Pedro Castillo, Zamir Villaverde. Tras haber pasado la prisión preventiva por presuntamente pertenecer a una organización criminal encabezada por el exjefe de Estado, el empresario contaría con investigaciones fiscales por supuesta usurpación, corrupción, tráfico de influencias y hasta hurto.

Antes de su paso por el penal Ancón I, tras ser señalado por el Ministerio Público de pertenecer a dicha organización criminal, el prontuario delictivo de Villaverde se remonta al siglo pasado, según el dominical Cuarto Poder. Luego de atentar contra el decoro y la disciplina militar, la Fuerza Aérea del Perú lo expulsó de sus filas en una ceremonia oficial.

Tras ocho años después, en 2007, fue detenido por ser señalado de pertenecer a una banda delincuencial que ingresó a un local, haber encañonado al administrador y haberse apoderado de las pertenencias de los clientes y hasta de su casa fuerte. Producto de este ataque, el sereno Martín Chávez Álvarez resultó herido.

Pero su registro continúa, datos del registro de condenas de la Corte Superior de Justicia de Cañete, indicaría que su pasado criminal es conocido en la playa Lobos, al contar con una sentencia de 10 años de prisión efectiva, que data de 2009.

Luego de haber dejado Ancón I, tras acogerse a la colaboración eficaz, aceptando de cierta forma delitos y posteriormente remecer el gobierno de Castillo por acusaciones de amenazas y hasta fraude electoral contra el jefe de Estado, habría vuelto a cometer delitos. Luego de conseguir su libertad gracias a la información, Villaverde, promocionaría la venta de terrenos en Lobos.

Justamente este proyecto inmobiliario no estaría dejando a un hombre de 74 años ingresar a su propia casa. Tras un habeas corpus, este recuperó su derecho de ingreso a su morada, sin embargo, la interpretación de Villaverde sería de que solo el adulto mayor puede entrar, más no su esposa, sus hijos o amigos.

Producto de este atropello, Zamir recibió una denuncia policial por hurto agravado. Así como con este hombre, el condominio "Los Delfines", es acusado por diferentes propietarios de la zona de no dejarlos ingresar a sus viviendas.

"Siento impotencia, quiero que me ayuden las autoridades. Me han robado el televisor, el equipo de música, dos balones de gas y todos los equipos de la cocina", dijo el anciano que, para las cámaras de Cuarto Poder, decidió no mostrar su rostro por temor a represalias.