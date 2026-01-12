Elecciones Regionales y Municipales 2026: 150 organizaciones políticas están aptas para participar en la jornada del 4 de octubre

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte de la convocatoria a las elecciones regionales y municipales del 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que a la fecha son 150 las organizaciones políticas habilitadas a participar en la jornada democrática a llevarse a cabo el próximo domingo 4 de octubre.

De acuerdo con lo mencionado por el director nacional del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, Felipe Paredes San Román, el plazo de inscripción venció el sábado 10 de enero. Del mismo modo, refirió que la fecha máxima para que las organizaciones puedan presentar sus solicitudes de alianza es hasta el 17 de enero.

Listos para la elección popular

Es importante recordar que, el proceso electoral que definirá la elección de los nuevos gobernadores regionales, vicegobernadores y consejeros del consejo regional de los gobiernos regionales de los departamentos de todo el país y de la Provincia Constitucional del Callao, así como de los alcaldes y regidores de los concejos provinciales y concejos distritales, fue convocado el pasado 7 de enero, vía la publicación del Decreto Supremo N.º 001-2026-PCM.

Sobre la cantidad de organizaciones a participar, Paredes San Román detalló que son 55 partidos políticos y 95 movimientos regionales los habilitados tras superar los procedimientos y superar diversos filtros establecidos, según la Ley Orgánica de Elecciones.

"Quizá el más difícil de conseguir es el número de firmas validadas por el Reniec. Y, luego de ello, han obtenido la inscripción estas 150 organizaciones a lo largo de este tiempo", señaló para la Agencia Andina.

Sobre la participación de los partidos políticos en las elecciones generales del 12 de abril, en caso no pasar la valla electoral (5 %), siguen estando habilitadas para participar en las elecciones regionales y municipales, debido a que la cancelación se dará en el año 2027.

Cronograma electoral

Como es de conocimiento, el cronograma electoral de los comicios regionales y municipales fue aprobado el pasado 2 de diciembre, destacándose los siguientes hitos que se mencionan a continuación:

16 de febrero : fecha límite para que las alianzas electorales logren su inscripción ante el ROP del JNE. Además, para que los partidos políticos informen la modalidad de sus elecciones primarias .

: fecha límite para que las logren su inscripción ante el ROP del JNE. Además, para que los informen la de sus . 25 de marzo : hasta esa fecha, el Reniec deberá entre entregar al JNE los padrones electorales d e electores afiliados y no afiliados .

: hasta esa fecha, el Reniec deberá entre entregar al JNE los d . 2 de abril : fecha máxima para la presentación de solicitudes de candidatos políticos .

: para la de . 3 de abril : fecha límite para la aprobación del padrón electoral por parte del JNE.

: fecha límite para la por parte del JNE. 9 de abril : fecha límite para que las organizaciones políticas entreguen sus candidaturas finales ante la ONPE.

: fecha límite para que las organizaciones políticas entreguen sus ante la ONPE. 7 de mayo : fecha límite para la remisión del padrón electora..

: fecha límite para la remisión del padrón electora.. 17 de mayo : día de elecciones primarias .

: . 24 de mayo : día de elecciones primarias .

: . 1 de junio: fecha máxima de proclamación de resultados de las elecciones primarias.

Asimismo, está establecido, que hasta el 6 de junio se deberá aprobar el padrón electoral definitivo; además, el 16 del mismo mes se cierra el ROP y los partidos deberán presentar oficialmente a sus candidatos políticos.

El sorteo de miembros de mesa será el 26 de julio, el 5 de agosto es la fecha límite para la publicación de candidatos admitidos y para formular el retiro de listas y renuncias. El 20 de agosto, es la fecha límite para que se resuelvan las tachas y exclusiones en primera instancia.

Finalmente, hasta el 4 de septiembre es la fecha para resolver las apelaciones de las tachas y exclusiones, el 5 de septiembre es la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas y hasta el 3 de octubre es la fecha para que los candidatos se excluyan por situación jurídica.