Gobierno convoca a Elecciones Regionales y Municipales para el 4 de octubre del 2026

07/01/2026

En cumplimiento del cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Gobierno convocó este miércoles 7 de enero a elecciones regionales y municipales, justa democrática que se llevará a cabo este domingo 4 de octubre del 2026.

Cabe señalar, que el procedimiento refrendado por el presidente José Jerí Oré y el primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda, se encuentra enmarcado en el Decreto Supremo N.º 001-2026-PCM, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano.

Procedimiento

De acuerdo con el dispositivo, se elegirán para los próximos cuatro años a los nuevos gobernadores regionales, vicegobernadores y consejeros del consejo regional de los gobiernos regionales de los departamentos de todo el país y de la Provincia Constitucional del Callao, así como a los alcaldes y regidores de los concejos provinciales y concejos distritales.

El procedimiento se rige en el Constitución Política del Perú; la Ley N.º 27683, Ley de Elecciones Regionales, y la Ley N.º 26864, Ley de Elecciones Municipales, y sumando el presente decreto supremo, se da por iniciado el proceso electoral.

"La organización, ejecución y fiscalización del proceso electoral corresponde a los organismos que conforman el sistema electoral, de conformidad con la Constitución Política del Perú y sus leyes orgánicas", puntualiza el documento.

Hitos electorales que se cumplen hoy

Según el cronograma electoral publicado el 2 de diciembre del 2025, a través de la Resolución N.º 0632-2025-JNE, para este miércoles 7 de enero se cumplen otros dos hitos electorales, en adición al llamamiento de la jornada que elegirá a las nuevas autoridades regionales y municipales.

En ese sentido, el JNE estableció hoy como fecha límite para que los partidos políticos puedan inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones. Así como, para inscribir las modificatorias de sus normativas internas en el ROP.

Además, a través de la modificatoria de la Ley Orgánica de Elecciones aprobada por el Congreso de la República y publicada el 25 de diciembre último, también se establece como fecha máxima para que los candidatos puedan afiliarse en las organizaciones políticas, siempre y cuando no afiliación política.

Del mismo modo, los partidos políticos tienen como plazo hasta hoy para que entreguen los padrones incrementales de afiliados a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del JNE.

🗓️Este 7 de enero es una fecha clave en el #CronogramaElectoral de las Elecciones Regionales y Municipales #ERM2026 🗳️



📌Se cumplen 5 hitos electorales ¿Cuáles son? Aquí te contamos⤵️ pic.twitter.com/uwUEbg1Tj8 — JNE Perú (@JNE_Peru) January 6, 2026

De esta manera, el Poder Ejecutivo cumple con el procedimiento constitucional y convoca a elecciones para que la ciudadanía elija a sus próximas autoridades regionales y municipales, quienes asumirán funciones desde el 1 de enero del 2027.