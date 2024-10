Elizabeth Peralta: Revelan VIDEO donde se jactaba de rendir examen de ascenso a fiscal superior sin estudiar

Video hallado por la Fiscalía revelaría que la actual investigada Elizabeth Peralta, por cohecho pasivo, se habría jactado de haber rendido su examen de ascenso como Fiscal Superior en Lavado de Activos sin haber estudiado ni preparado para la entrevista personal.

Los cuestionamientos contra la fiscal suspendida, Elizabeth Peralta, sigue en curso y esta vez tras la difusión de una grabación de 33 minutos en la que se la escucharía haber logrado su nombramiento con apoyo del magistrado Iván Noguera, hoy prófugo, a fin de que no le realice preguntas en la entrevista personal ante el jurado del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en 2016.

En el video revelado por el programa dominical 'Punto Final' se logra ver a la entonces Fiscal Provincial de Familia ingresando al CNM con una actitud serena y con una sonrisa que denotaba una gran confianza para rendir su examen de ascenso para el cargo de Fiscal Superior en Lavado de Activos.

Ante las preguntas del jurado de por qué ella debía asumir el cargo, Elizabeth Peralta trató de justificar su nombramiento por "23 años de vocación y que le gustaba lo que hacía" , pero sin denotar una respuesta o característica contundente que "marque la diferencia".

Sin embargo, lo que causaría la sorpresa de todos fue cuando llegó el momento de responder preguntas de conocimientos relacionados a distintos aspectos que abarca el Código Penal.

Otra de las interrogantes que no supo explicar fue "¿Qué es la motivación?", a lo cual, el jurado nuevamente tuvo que enseñarle los conceptos básicos a la fiscal, quien parecía haberlos olvidados a pesar de estar frente a un concurso abierto para el nombramiento de jueces y fiscales.

A pesar de que denotaba desconocimiento ante las preguntas del jurado, el entonces presidente del CNM, Guido Ávila Grados, le tomó el juramento y le otorgó la cinta, la medalla y el título que la acreditó como fiscal superior.

Es así como 'Punto Final' reveló los audios donde Elizabeth Peralta aseguraba que llegó a los consejeros y llegó al examen sin saber porque dos días antes había hablado con Iván Noguera e incluso le consultó "qué quería que le pregunten" y ella responde: "No quiero que me preguntes nada".