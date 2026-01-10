Irán en llamas: Estallan protestas en las calles y Estados Unidos muestra su respaldo

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La noche de este viernes, los ciudadanos iraníes volvieron a tomar las calles de Teherán y otras ciudades en protestas masivas contra la República Islámica, pese al apagón de internet y el corte de líneas telefónicas que ordenaron las autoridades a modo de represión.

Gobernadores iraníes ordenan apagón de telecomunicaciones

La ola de protestas inició hace dos semanas a raíz de las condiciones económicas desfavorables que reinan en el país. Según la ONG Iran Human Rights, las manifestaciones dejaron cientos de heridos y al menos 45 fallecidos, incluyendo ocho niños.

Estos hechos recientes representan el mayor movimiento de protestas a gran escala en Irán en más de tres años, donde, entre otros gritos, se escuchaban "muerte al dictador", en referencia al presidente Masud Pezeshkian.

Desde que se filtraron múltiples videos de las protestas masivas el pasado jueves por la noche, el régimen islámico optó por cortar las comunicaciones en todo el país, una táctica que usualmente ejecuta a modo de represión.

El preocupante aislamiento conllevó la angustia de los iraníes y de los activistas de derechos humanos. Hasta este momento, son casi 24 horas bajo un apagón de internet, lo cual impide a los manifestantes organizarse y difundir imágenes al mundo.

El principal fin de las protestas es exigir que se le ponga fin al liderazgo de Irán y el regreso de un príncipe exiliado vinculado a la época anterior a la revolución.

Hubieron diversos tipos de manifestaciones: algunos prendieron fuego a vehículos mientras arrojaban objetos cerca de estos, otras mujeres, hartas del régimen opresos, se despojaron de su característico hiyab y túnica para salir a protestar con ropa de civil y poses provocadoras.

Estados Unidos apoya a Irán

En tanto, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio expresó su respaldo a los manifestantes iraníes: "Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán", escribió el funcionario de ascendencia cubana en X.

Este mensaje llega después de que el presidente Donald Trump lanzara una advertencia a líderes iraníes.

"Será mejor que no empiecen a disparar porque nosotros también empezaremos a hacer", amenazó Trump.

En respuesta, el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo iraní, apareció en la televisión del país este mismo viernes y dijo que Irán "no cederá ante los saboteadores" e instó a Trump a "centrarse en los problemas de su propio país".

"Hay algunos agitadores que quieren complacer al presidente estadounidense destruyendo la propiedad pública. El pueblo iraní, unido, derrotará a todos los enemigos. Insto urgentemente a Trump a que se centre en los problemas de su propio país", afirmó.

Mientras las protestas contra el régimen en Irán se intensifican por todo el territorio, Trump y Marco Rubio respaldaron al "valiente pueblo" y amenazaron a autoridades iraníes.