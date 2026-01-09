RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Marca distancia

Presidenta del TC sobre ley de lesa humanidad: "Si la Corte IDH emite una sentencia contraria no tendríamos que someternos"

La presidenta del TC, Luz Pacheco, dejó en claro que si la Corte IDH emite una sentencia que ordena inaplicar la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad, esta no debería ser asumida como tal.

Luz Pacheco marca distancia de la Corte IDH. Composición Exitosa

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2026

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco Zerga, marcó distancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la demanda que busca dejar sin efecto la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.

Durante la ceremonia de inauguración del año jurisdiccional constitucional, la titular del máximo interprete de la constitución dejó en claro que si la Corte IDH emite una sentencia que ordene inaplicar la mencionada ley, esta no debería ser asumida como tal.  

(Noticia en desarrollo...)

