Dirigente de transportistas tras atentados: José Jerí se ha reunido solo una vez con nosotros

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, indicó que José Jerí se reunió con su gremio una sola vez en noviembre, tras aprobarse una medida que buscaba garantizar la seguridad en el sector.

Ello, tras las declaraciones del presidente, quien aseguró que su gobierno mantiene una "coordinación estrecha" con los trabajadores del rubro en el contexto de la alta criminalidad que sigue atacando a los ciudadanos.

Una sola reunión

Héctor Vargas rechaza las declaraciones brindadas por el presidente José Jerí quien afirmó que existía una coordinación continúa con el sector de transportes frente a los ataques del crimen en su contra.

El presidente del gremio afirmó que luego de que José Jerí firmara la ley de medidas en contra de la extorsión no se realizó un nuevo encuentro con los transportistas. "Fue la única vez que nos hemos reunido con el presidente", señaló Vargas.

Vargas es enfático en anunciar que tras la firma de la norma el pasado 3 de noviembre, el jefe de Estado no ha retomado las reuniones con el gremio y cuestiona al gobierno sobre cuáles han sido las acciones posteriores. "¿Qué es lo que se ha hecho?", expresó.

"Se promulgó la ley el 3 de noviembre y nunca más se ha juntado con nosotros. Hemos vuelto a lo mismo, han pasado meses y no hay solución"

En ese sentido, el sector transporte que representa ha convocado un paro para el 13 de enero donde más de 250 empresas y casi 15 mil unidades lo acatarán.

Promesa de cámaras en buses no ha sido cumplida

Tras los acuerdos pactados desde noviembre del 2025, Vargas señaló que el Ejecutivo anunció la instalación de cámaras de videovigilancia en los buses de transporte público como una medida que buscaba reducir los ataques cometidos contra el sector.

Sin embargo, han pasado cuatro meses y la instalación de estos equipos no se ha llevado a cabo, siendo "un ofrecimiento más que no es cumplido de parte de los gobernantes".

"Hasta el día de hoy no se ha colocado ninguna cámara en ningún vehículo. Han dado explicaciones que el proceso de licitación se había caído. Dijeron que iba a ser una medida disuasiva, hasta el día de hoy no se ha cumplido", señaló.

El crimen sigue agrediendo al sector de transporte, gremio que se encontraría desatendido por parte del gobierno de Jerí desde la firma de una ley que habría sido una breve solución al problema.

