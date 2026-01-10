Venezuela anuncia operación conjunta con EEUU para retorno de buque petrolero a mar venezolano

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Continúa la cooperación de lo que queda del chavismo. Este viernes, el Gobierno de Venezuela anunció que llevó a cabo una operación conjunta con Estados Unidos que permitió lograr el retorno a aguas venezolanas del buque petrolero Minerva.

Venezuela y EE.UU. comienzan a operar juntos

A través de un comunicado oficial del Ministerio de Hidrocarburos y de la compañía estatal petrolera PDVSA, el régimen venezolano dio a conocer la "exitosa" intervención de la embarcación por parte de Caracas y Washington.

Según precisaron, el buque Minerva zarpó "sin pago ni autorización de las autoridades venezolanas".

"Gracias a esta primera exitosa operación en conjunto, el buque se encuentra navegando de regreso a aguas venezolanas para su resguardo y acciones pertinentes", agregaron.

Comunicado oficial del Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y PDVSA.

Trump anunció previa incautación de petrolero Olina

Por su parte, horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump había difundido un mensaje afirmando que las fuerzas de su país incautaron al petrolero Olina en el mar del Caribe, en conjunto con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y su equipo.

"En coordinación con las Autoridades Provisionales de Venezuela, incautó un petrolero que partió de Venezuela sin nuestra aprobación. Este petrolero regresa a Venezuela, y el petróleo se venderá a través del GRAN Acuerdo Energético que hemos creado para este tipo de ventas", señaló.

Según indicó el Comando Sur en un comunicado oficial, la intervención se realizó antes del amanecer como una operación conjunta entre el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Participaron infantes de Marina que despegaron en helicópteros desde el portaviones USS Gerald R. Ford para llevar a cabo el abordaje,

Las autoridades estadounidenses señalaron que esta acción busca enviar un "mensaje contundente" de que no hay lugares seguros para los criminales.

La operación se enmarca en la estrategia de Washington para "combatir actividades ilegales transnacionales" en el hemisferio occidental. Sin embargo, no se informó cuántas personas fueron detenidas.

