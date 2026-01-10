Trump sobre control de Groenlandia: "Lo haremos por las buenas o por las malas"

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El control estadounidense en la isla de Groenlandia es casi un hecho. Este viernes, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos avanzará en su plan de apoderarse del territorio autónomo danés, que ha sido de su interés gracias a su ubicación estratégica.

"No permitiremos que lo ocupen Rusia o China"

Pese a los llamados de las autoridades de Dinamarca y Groenlandia a respetar su integridad territorial, el mandatario confirmó que EE.UU. desplegará una intervención en la isla ubicada en el Océano Ártico, "les guste o no".

"Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas. Pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas", reveló durante una rueda de prensa.

La firmeza de Trump no solo responde a la riqueza en minerales de Groenlandia y a la seguridad nacional que conllevaría para Estados Unidos, sino también a evitar que sea tomada antes por potencias como Rusia o China.

Desde que el inicio del segundo mandato del gobernante estadounidense, este había afirmado en múltiples oportunidades que Estados Unidos "necesita" este territorio, al ser ampliamente rico en recursos. Incluso, había confesado haber decidido descartar el uso de la fuerza para tomarlo, lo cual ahora no ve viable.

Días atrás, luego de la histórica intervención militar en Venezuela que resultó con la captura de Nicolás Maduro, Trump había coqueteado con esta posibilidad, afirmando que "necesitan" Groenlandia.

"Necesitamos a Groenlandia para garantizar la seguridad nacional y Dinamarca no está en capacidad de hacerlo", declaró a la prensa a bordo del Air Force One.

Anuncia ataques terrestres contra cárteles de México

En su primera entrevista tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó que comenzará a ejecutar ataques militares terrestres contra cárteles de narcotráfico mexicanos, como parte de su lucha contra las drogas y la delincuencia.

"Vamos a empezar ahora a atacar esa tierra con tres guardias de los cárteles. Los cárteles están dominando México, es muy triste de ver y ver lo que le pasó a ese país", sostuvo el jefe de la Casa Blanca.

En ese sentido, Trump reiteró que el narcotráfico mexicano "están matando a 250 mil o 300 mil personas en nuestro país cada año", lo que, según considera, se ha vuelto insostenible.