Erick Urbina sobre medidas por el caso 'Chifagate': "No se puede impedir la salida de José Jerí del territorio nacional"

31/01/2026

En diálogo con Exitosa, el constitucionalista Erick Urbina, precisó que se puede solicitar el levantamiento del secreto de comunicaciones del presidente José Jerí, en el marco del caso 'Chifagate', no se le puede impedir la salida del territorio nacional.

Jerí autorizó el levantamiento del secreto a las comunicaciones

Como se recuerda, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó que el presidente José Jerí ha autorizado a la Fiscalía de la Nación a levantar su secreto a las comunicaciones y por ello entregará un oficio haciendo presente su permiso.

Al respecto el Constitucionalista explico que es posible realizar el pedido, pese a los posibles secretos de Estado que puedan hallarse, debido a que el mandatario mostró su plena disposición a colaborar y es por iniciativa suya. Lo que no se podría pedir es un impedimento de salida del país.

"Respecto a otro tipo de intervenciones que se pueden realizar durante la investigación, el Tribunal ha dejado claro que es posible pedir el levantamiento de comunicaciones más aún si es que el presidente lo ha ofrecido porque él ha dispuesto que se realice esto. No puede impedirse la salida del territorio nacional, no se le puede pedir tampoco un régimen de firma, por ejemplo, mensual o semanal. En ello hay una protección especial dada su investidura", detalló.

Sin embargo, indicó que hay otro amplio margen de restricciones que se le pueden imponer, en el marco de las investigaciones por el caso 'Chifagate' seguido en su contra.

Fiscalía tomó declaraciones de Jerí

El último viernes 30 de enero el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, acudió con el Procurador General de la República a Palacio de Gobierno para las declaraciones de José Jerí en el marco de las investigaciones por las reuniones irregulares que sostuvo.

Tras tomar la declaraciones del presidente a partir de sus reuniones extraoficiales con un empresario chino, en el marco del denominado caso 'Chifagate'. El fiscal de la Nación brindó una conferencia de prensa en donde brindó información sobre los resultados de la diligencia de interés nacional.

"Ha respondido todas las preguntas que se le ha hecho, tanto la Fiscalía como la Procuraduría y ha prestado su consentimiento para que se le levante el secreto de sus comunicaciones y va a presentar el escrito correspondiente autorizándonos y ya consta en su declaración", informó.

Gálvez detalló que el jefe de Estado contestó alrededor de 30 preguntas y aclaró que las evidencias audiovisuales las busca la Fiscalía y no es necesario que Jerí las entregue.

Asimismo, resaltó que la Fiscalía de la Nación solo se investigan a aforados, es decir a altos funcionarios, por lo que se descarta que se incluya como investigado al empresario chino Zhihua Yang. Sin embargo, la Fiscalía Provincial investigará a todos los ciudadanos que hayan participado en lo hechos investigados.

Es por ello que el constitucionalista Erick Urbina, explicó las medidas que las Fiscalía puede adoptar contra José Jerí durante la investigación y lo que permite el fallo del Tribunal Constitucional.