Lluvias e inundaciones afectan a comerciantes y vecinos en Cajamarca, San Pablo y Contumazá

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las lluvias e inundaciones registradas hoy en horas de la tarde afectaron a la ciudad de Cajamarca, así como a las provincias de San Pablo y Contumazá. De acuerdo con el reporte por Canal N, las precipitaciones comenzaron al promediar la 1:00 p. m. en estas localidades de la zona norte del país.

Como consecuencia del fenómeno climatológico, el paso del agua de lluvia por las vías públicas generó complicaciones para el tránsito y para los comerciantes locales.

Comerciantes pierden sus productos

En el sector comercial, los trabajadores afrontaron pérdidas materiales debido a la repentina acumulación de agua en las calles principales.

Ante ello, diversos vendedores ubicados en la jurisdicción de San Pablo realizaron maniobras y trabajos inmediatos en la vía pública con el objetivo de rescatar sus productos frente al avance de la corriente.

En esa línea, la situación también se evidenció en las zonas comerciales de Chilete, donde el caudal desplazó los puestos instalados en el sector.

A pesar de los esfuerzos realizados por los propietarios para retener sus pertenencias en medio de las inundaciones, una parte de los artículos de venta terminó siendo llevada por la fuerza del agua.

Intensas lluvias e inundaciones afectaron a la ciudad de Cajamarca y a las provincias de San Pablo y Contumazá. En el distrito de Chilete, el discurrir del agua por las calles arrastró la mercadería de diversos comerciantes de la zona ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/UgnY5Z5R9v — Canal N (@canalN_) October 30, 2026

Vecinos solicitan ejecución del presupuesto del Gobierno

Por otro lado, la provincia capitalina también registró el impacto de las lluvias en distintos sectores durante el mismo horario.

No obstante, el informe del medio Canal N mencionó que los vecinos de la capital regional no resultaron afectados en su totalidad , aunque sí se reportaron daños puntuales en viviendas y calles por la acumulación de agua.

Como se sabe, la provincia de Contumazá cumple una función de vía de acceso directo hacia el territorio cajamarquino. En esta zona geográfica también se verificó que diversos vecinos sufrieron las consecuencias de las lluvias, sumándose a la lista de localidades perjudicadas por las condiciones meteorológicas que se vienen presentando de forma recurrente en el departamento.

Frente a los daños materiales registrados en la infraestructura urbana y la actividad económica local, la población civil expresó sus demandas a las autoridades nacionales. Los vecinos solicitaron que el Gobierno sea más efectivo con la ejecución del presupuesto asignado para atender las necesidades que presenta actualmente toda la región a raíz de las lluvias.