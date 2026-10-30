Chiclayo: comisión de avanzada del Vaticano visitó la capilla Óscar Romero: fue reconstruida por Robert Prevost

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La comisión de avanzada del Vaticano llegó este viernes 30 de octubre a la capilla Óscar Romero, en Chiclayo, la cual fue reconstruida por el propio Robert Prevost, actual papa León XIV, a través de donaciones. El lugar será uno de los espacios religiosos que recibirá al sumo pontífice en noviembre próximo.

Papa León visitará la capilla

El grupo de delegados y técnicos enviados por la Santa Sede realizó su primer de los tres recorridos que tiene programado en esta ciudad. La instalaciones de este edificio religioso ubicado en el sector El Bosque, distrito de La Victoria fue inspeccionada al ser uno de los puntos a donde el vicario de Cristo acudirá.

La capilla fue reconstruida gracias al impulso del entonces obispo Robert Prevost y de monseñor Edgar Rimaycuna, su secretario personal. El proyecto fue una realidad gracias a donaciones de colaboradores de Estados Unidos y trabajos de vecinos locales.

Dichas obras se ejecutaron entre febrero y setiembre del presente año y durante la inspección, la comitiva de avanzada del Vaticano verifica los accesos y el aforo que tendrá para recibir al santo padre. Esta visita será de carácter privado para que León XIV se encuentre con colaboradores y familiares de algunos curas.

Los recorridos continuará hasta el domingo 1 de noviembre por los lugares donde el sumo pontífice realizará su visita a Chiclayo, programada para el 13 y 14 de noviembre, tras su estadía en Lima al arribar dos días antes a la Base Aérea del Callao desde Roma.

Programa del papa León XIV en Chiclayo

Después de tres años el obispo de Roma volverá a la 'capital de la amistad, para una serie de actividades durante dos días. Se espera que arribe a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo a las 09:10 de la mañana y a las 10:30 ofrecerá una Santa Misa desde la explanada situada frente a las pampas de Pimentel.

La visita a la capilla Óscar Romero está programada para las 12:40 y a las 4:30 p.m. y destacan otras actividades como la misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba y un encuentro en ocasión de la clausura del año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

Ante la visita del papa León XIV a Chiclayo, la Comitiva de Avanzada del Vaticano realizó un recorrido de inspección en la capilla Óscar Romero. Cabe destacar que el mismo Robert Prevost se involucró en su reconstrucción gracias a donaciones que consiguió.