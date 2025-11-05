Pedro Castillo califica de "estupidez del fujicerronismo y la derecha" la ruptura diplomática con México

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El expresidente Pedro Castillo (2021-2022) calificó como una "estupidez política del fujicerronismo y la derecha peruana" la decisión del gobierno interino de José Jerí de romper relaciones diplomáticas con México. La medida se adoptó luego de que ese país otorgara asilo político a su exjefa de Gabinete, Bettsy Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

A través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), el exmandatario aseguró que el gobierno peruano actúa bajo intereses políticos y no bajo principios diplomáticos.

Consideró que el Ejecutivo actual, al que tildó de "repuesto de la dictadura criolla y ramplona de la usurpadora" en referencia a Dina Boluarte, comete un error al confrontar a "uno de los países más solidarios y humanitarios del mundo" en materia de asilo político.

Castillo también calificó la medida de "irresponsable y mezquina", señalando que busca proyectar una autoridad que "jamás les reconocerá la población, en su mayoría".

MÉXICO Y PERÚ, NUNCA DEJAREMOS DE SER HERMANOS



La historia política del Perú de los últimos tres años trasciende a lo que fue la dictadura de los noventa. Hoy, la sucesión del gobierno de facto, producto del golpe de Estado a la voluntad popular y al Estado de derecho, sólo... pic.twitter.com/l2ndOWJ4oW — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) November 4, 2025

Defensa del asilo otorgado por México

En su mensaje, el exmandatario defendió la decisión de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de conceder el asilo a Chávez. "El asilo político otorgado por la hermana Claudia Sheinbaum es la voz del internacionalismo que defiende los derechos humanos y respeta los tratados internacionales", escribió.

Añadió que esta acción refleja el compromiso de México con la protección de la democracia y los derechos de los pueblos de América Latina. Según Castillo, la ruptura diplomática no podrá borrar los lazos históricos entre ambos países. "Aunque la estupidez política del fujicerronismo y de la derecha peruana pretenda romper los lazos, la historia y la cultura de nuestros pueblos originarios nos unirán por siempre", afirmó.

Más temprano, durante la audiencia del juicio que enfrenta por rebelión y conspiración, el exmandatario aprovechó su intervención para saludar públicamente a Sheinbaum por su gesto con Chávez. Pese a que la jueza Norma Carbajal le pidió concluir su intervención, Castillo continuó hasta que su micrófono fue cortado.

El trasfondo diplomático y político

La ruptura de relaciones fue confirmada por el canciller Hugo De Zela, quien explicó que la decisión respondió a "actos inamistosos e intervenciones reiteradas en asuntos internos del Perú" por parte de México, tanto bajo la administración de Sheinbaum como la de Andrés Manuel López Obrador.

El conflicto se suma a la larga lista de tensiones diplomáticas entre ambos países desde la destitución de Castillo en 2022. En aquel entonces, el exmandatario fue detenido tras anunciar el cierre del Congreso y la intervención del Poder Judicial, intentando gobernar por decreto.

El mensaje golpista no prosperó y Castillo fue arrestado cuando se dirigía aparentemente a la Embajada de México en busca de refugio. Ahora, su ex primera ministra, Bettsy Chávez, aguarda un salvoconducto para abandonar el país tras recibir el asilo político mexicano.

Con esta nueva polémica, la crisis diplomática entre Perú y México vuelve a intensificarse, con acusaciones cruzadas y posturas cada vez más firmes que ponen a prueba los lazos históricos entre ambas naciones.