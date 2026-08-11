Canciller Carlos Espá niega cambio de postura sobre salvoconducto para Betssy Chávez

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

A unos días que se diera a conocer la posición del Gobierno sobre la expremier, el canciller Carlos Espá respondió a los cuestionamientos que vienen manifestándose en redes sociales por un supuesto cambio de postura sobre el salvoconducto para Betssy Chávez y negó rotundamente esa postura.

Carlos Espá mantiene su posición sobre salvoconducto para Betssy Chávez

Por medio de un video difundido por la cuenta oficial de la Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá reafirmó que mantiene una postura basada en principios y que esta es concordante con la política exterior del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

"Los principios no se negocian. Canciller Carlos Espá, reafirma que su posición frente al salvoconducto a Bettsy Chávez no ha cambiado y es concordante con la política exterior del gobierno de la presidenta Fujimori, institucional y respetuoso del imperio de la ley", expresó el comunicado en la cuenta oficial de la Cancillería.

En esa línea, Espá sostuvo que su posición se mantiene al margen de las diferencias políticas y que el país debe actuar en función de los principios y los convenios internacionales.

"Nosotros siempre hemos afirmado el respeto a los principios y los convenios internacionales al margen de los colores políticos, siempre", afirmó el titular de Relaciones Exteriores.

Los principios no se negocian.



Canciller Carlos Espá, reafirma que su posición frente al salvoconducto a Bettsy Chávez no ha cambiado y es concordante con la política exterior del gobierno de la presidenta Fujimori, institucional y respetuoso del imperio de la ley. pic.twitter.com/OcmRrnS28o — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 11, 2026

Video incluye extracto de entrevista del año pasado

Ante los cuestionamientos por una presunta contradicción en sus declaraciones, se difundió una entrevista concedida por Carlos Espá en noviembre del año pasado, cuando todavía se desempeñaba como candidato presidencial en la primera vuelta electoral.

En aquella oportunidad, el ahora canciller explicó que aplicaría un criterio "principista" frente a casos relacionados con el asilo y el salvoconducto, y cuestionó que las posiciones políticas puedan determinar la aplicación de estos mecanismos.

"Yo lo que aplicaría sería un criterio principista, no se puede aplicar un criterio para mis amigos y un criterio para mis enemigos, debe haber un mínimo de coherencia, un mínimo de consistencia. Las personas que se oponían de manera muy radical al asilo al expresidente Alan García deberían oponerse con la misma radicalidad al exilio o al asilo a la señora Betssy Chávez", sostuvo en aquella entrevista.

Finalmente, con estas declaraciones, el canciller Carlos Espá busca dejar en claro que no ha tenido un cambio de postura sobre salvoconducto para la expremier Betssy Chávez que se dio el pasado 7 de agosto, afirmando su respeto al marco internacional.