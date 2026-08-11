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Distribución parlamentaria

Senado define presidencias de comisiones para 2026-2027: Fuerza Popular liderará cuatro grupos

Las mesas directivas de las comisiones del Senado ya tienen distribución para el periodo 2026-2027. Fuerza Popular presidirá cuatro grupos, mientras los demás partidos asumirán otras.

Las comisiones fueron distribuidas.
Las comisiones fueron distribuidas. (Composición Exitosa)

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 11/08/2026

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El Senado definió la distribución de las mesas directivas de sus comisiones para el periodo 2026-2027. La Junta de Portavoces aprobó por mayoría el reparto proporcional de los cargos, con Fuerza Popular al frente de cuatro grupos, incluidos Constitución, Inteligencia y Presupuesto, según el acuerdo.

Fuerza Popular concentra cuatro presidencias

Este acuerdo fue adoptado durante una sesión realizada en la sala Bolognesi y conducida por Miguel Torres. La distribución comprende comisiones ordinarias legislativas y no legislativas del nuevo parlamento bicameral para 2026-2027.

El bloque de Fuerza Popular asumirá las presidencias de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Inteligencia; Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción; y la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, correspondiente al periodo.

Asimismo, tendrá otras mesas directivas con vicepresidencias o secretarías. La relación aprobada establece su participación en Defensa Nacional y Orden Interno, Desarrollo Productivo, Economía, Salud, Gestión del Estado, Justicia y Procedimientos Especiales durante el periodo anual de sesiones.

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Comisiones distribuidas.

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Renovación Popular obtuvo las presidencias de Defensa Nacional y Orden Interno, así como de Justicia y Derechos Humanos. En ambos casos, Fuerza Popular ocupará las secretarías. La bancada también tendrá la vicepresidencia de Procedimientos Especiales y de Control Político sobre actos normativos para este periodo.

Obras presidirá la comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo. Además, tendrá vicepresidencias en Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, y Defensa Nacional y Orden Interno, mientras que Fuerza Popular ocupará las respectivas secretarías durante 2026-2027 en el Senado.

La distribución también asignó responsabilidades a Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú. Cada bancada obtuvo una o más presidencias, vicepresidencias o secretarías, de acuerdo con el reparto proporcional aprobado por la Junta de Portavoces para las comisiones senatoriales.

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Así quedaron las demás comisiones

Ahora Nación encabezará la comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor, con Fuerza Popular en la vicepresidencia y Buen Gobierno en la secretaría. También tendrá la secretaría de Gestión del Estado y Contraloría, presidida por JPP.

El Partido del Buen Gobierno presidirá la comisión de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital. JPP ocupará la vicepresidencia y Fuerza Popular la secretaría. Asimismo, también tendrá vicepresidencias en Justicia e Inteligencia.

JPP presidirá Gestión del Estado y Contraloría, Ética Parlamentaria y Procedimientos Especiales. La bancada tendrá además la secretaría de Inteligencia y la vicepresidencia de la comisión vinculada con Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital.

Con esta distribución, las mesas directivas de las comisiones del Senado quedan asignadas para el periodo 2026-2027. El acuerdo establece las presidencias, vicepresidencias y secretarías correspondientes a las bancadas, mientras el Cuadro Nominativo fija la composición de las comisiones de la Cámara Alta.

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