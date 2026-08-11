Luis Quiroz regresa al Minsa: exministro de José Jerí ocupará la jefatura del Gabinete del Despacho

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Salud oficializó el retorno de Luis Quiroz a la institución, esta vez como jefe de Gabinete del Despacho Ministerial. La resolución publicada en el diario oficial El Peruano confirma que el exministro, quien ya había ocupado la titularidad de la cartera durante el gobierno de José Jerí, vuelve a desempeñar un rol de alta dirección en el sector.

La decisión marca un nuevo capítulo en la trayectoria de Quiroz dentro del Minsa, en un contexto de fuertes cambios en el gabinete y de retos pendientes en materia sanitaria.

La nueva designación

La Resolución Ministerial N.° 679-2026-MINSA, firmada por el actual ministro de Salud, Luis Dyer, establece que Quiroz asumirá la jefatura del Gabinete del Despacho Ministerial, un cargo clave en la coordinación interna de la cartera.

Desde esta posición, tendrá la responsabilidad de articular las políticas del ministerio, supervisar la gestión administrativa y apoyar directamente al titular del sector en la implementación de las decisiones estratégicas. Su regreso se interpreta como un intento de reforzar la conducción técnica y política del Minsa, aprovechando su experiencia previa en la dirección ministerial.

Antecedentes en el Minsa

Luis Quiroz fue nombrado ministro de Salud durante la gestión de José Jerí, en un periodo marcado por la transición política tras la crisis que culminó con la vacancia presidencial en febrero de 2026.

Tras la salida de Jerí, Quirós se mantuvo en el cargo durante el primer mes del gobierno de José María Balcázar, hasta que presentó su renuncia el 10 de marzo de 2026 y en su lugar juró Juan Carlos Velasco como nuevo ministro de Salud.

Durante su paso por el Minsa, Quiroz enfrentó cuestionamientos; sin embargo, también se le reconoció por mantener la continuidad de programas de atención primaria y por impulsar medidas de reorganización administrativa en medio de la transición.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En declaración para la prensa, la premier Denisse Miralles confirmó que Luis Quiroz presentó su carta de renuncia a su puesto como ministro de Salud.



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El regreso de Quiroz al Minsa ocurre en un escenario de alta rotación ministerial y de exigencias crecientes en el sector salud. La cartera ha sido una de las más sensibles en los últimos años, con cambios frecuentes en su conducción y con desafíos estructurales como la atención hospitalaria, la cobertura de medicamentos y la respuesta a emergencias sanitarias.

Ahora, desde la alta dirección, tendrá la tarea de contribuir a la consolidación de políticas sanitarias de la actual Ejecutivo en un contexto de cambios constantes y de demandas ciudadanas cada vez más urgentes en materia de salud.