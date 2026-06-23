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Elecciones 2026: Martín Vizcarra anuncia que respetará resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial

El expresidente Martín Vizcarra anunció que respetará los resultados oficiales de la segunda vuelta, el cual hasta el momento ubica a Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno.

Martín Vizcarra Cornejo.
Martín Vizcarra Cornejo. Exitosa Noticias

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 23/06/2026

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El expresidente Martín Vizcarra Cornejo se pronunció este martes 23 de junio sobre los avances de los resultados de las votaciones correspondientes a la segunda vuelta que disputaron Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

En un mensaje enviado desde el penal de Barbadillo, el exmandatario afirmó que respetará la decisión de la población en las urnas efectuada el domingo 7 de junio, la cual pone por encima momentáneamente a la lideresa de Fuerza Popular por sobre su contendor de Juntos por el Perú

Recuerda su apoyo a Roberto Sánchez para la segunda vuelta

El propio exjefe de Estado fue quien recordó su posición política para la jornada electoral del pasado 7 de junio, donde anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Roberto Sánchez Palomino.

Su pronunciamiento marca distancia del líder de Juntos por el Perú, quien en las últimas horas denunció la existencia de un "presunto fraude en desarrollo" y que de confirmarse el triunfo de Keiko Fujimori, no reconocerá su gobierno.

Sin embargo, a poco de revelarse los resultados oficiales a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la proclamación por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Vizcarra Cornejo dejó en claro que su partido político estará expectante de la gestión que realice el nuevo (a) mandatario (a) del Perú

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"Manteniendo nuestra posición vigilante para que el próximo gobierno trabaje en favor de todos los peruanos, priorizando a los más vulnerables y con estricto respeto a la democracia", expresa su mensaje en sus redes sociales. 

TC rechazó recurso que buscaba la anulación de su condena

A inicios de junio, el Tribunal Constitucional rechazó el habeas corpus presentado por el expresidente Martín Vizcarra, el cual pretendía anular la condena de 14 años de prisión que pesa en su contra por los casos 'Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua'.

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De acuerdo con el fallo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional emitido en noviembre del 2025, el exmandatario recibió  2,3 millones de soles en coimas por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de los proyectos en mención.

Cabe señalar que, ambas constructoras admitieron haber sobornado al exjefe de Estado a cambio a adjudicarse las licitaciones de los mencionados proyectos, a través de un acuerdo de colaboración eficaz firmado con el Ministerio Público.

Del mismo modo, la Sala dispuso el pago de una reparación civil en favor del Estado, suma que asciende a los  S/2.336.000, la cual deberá cubrir Vizcarra Cornejo, junto con los terceros civilmente responsables: Contratistas Generales S. A. y Obrainsa. Además, deberá cumplir 730 días-multa, equivalente a de S/ 94 900

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