Fiscalía acusa a Martín Vizcarra por presunta contratación irregular de Richard Cisneros en el Mincul

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público presentó una acusación fiscal contra el expresidente de la república, Martín Vizcarra, por su presunta intervención en la contratación de Richard Cinseros, popularmente conocido como 'Richard Swing', en el Ministerio de Cultura, mediante órdentes de servicio que, según alega la institución, no habría cumplido con el perfil que se requiere.

Fiscalía presenta acusación contra Vizcarra por contratación irregular

Esta reciente imputación contra el exmandatario fue formulada por Eduardo Casaverde, fiscal adjunto supremo, quien le atribuye el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

Por tal motivo, ha solicitado una pena de cinco años y cuatro meses de prisión, además de una inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de diez años y seis meses así como también el pago de una multa.

De igual manera, como alternativa, el represante del Ministerio Público pidió que se evalúe una acusación por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, con una pena de hasta seis años y ocho meses de prisión y una inhabilitación similar para ejercer funciones públicas, en caso no prospere la primera tipificación

Este requerimiento fiscal fue remitido al despacho del juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley, quien ha dispuesto que las partes procesales deberán ser notificadas para que se presenten sus observaciones dentro del plazo establecido.

¿Qué más ha solicitado el Ministerio Público?

La Fiscalía tmabién ha solicitado el pago de multas las cuales ascienden a más de 44 mil soles en lo que respecta a la primera acusación, mientras que en el caso de la tipo subordinada cerca de 89 mil soles, ello como parte de la sanciones económicas que se han pedido.

Hay que mencionar que, dentro de este requerimiento fiscal también se solicitó el sobreseimiento del proceso por el delito de peculoso doloso agravado contra la extitular del Ministerio de Cultura, Patricia Balbuena. debido a que no se ha sostenido la imputación dentro de este expediente.

Por su parte, el magistrado Juan Carlos Checkley deberá evaluar, en primer lugar, este último pedido para después dar inicio a la etapa intermedia del proceso en el que se determinará si es que el caso pasa a juicio oral.

El expresidente de la república, Martín Vizcarra afronta un nueva acusación. Esta vez el Ministerio Público lo imputa por su presunta intervención en la contratación de Richard Cisneros, conocido como 'Richard Swing', en el Ministerio de Cultura, mediante órdenes de servicio que habrían sido emitidas sin cumplir con el perfil requerido.