Asociación de Jueces acusa a Fernando Rospigliosi de interferir en la justicia y atentar contra la democracia

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) acusó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, de interferir directamente en el sistema judicial mediante constantes "amenazas" con "fines intimidatorios" que constituirían un "debilitamiento progresivo de la independencia judicial".

Acusan a Rospigliosi de injerencia indebida y critican al JNJ

El comunicado se emitió este lunes por la tarde, tres días después de que el titular interino del Parlamento presente una denuncia ante la JNJ contra una jueza por no aplicar la ley sobre APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) y ONG, acusándola de presunto prevaricato por desacatar la Ley 32301.

El legislador fujimorista había calificado de "grave" que determinadas ONG utilicen recursos del exterior para emprender acciones contra instituciones fundamentales como las FF.AA. y la PNP.

Ante ello, JUSDEM rechazó el accionar de Rospigliosi y sostuvo que estos hechos "evidencian un ataque sistemático a la institucionalidad democrática" del país, acusándolo de proferir "amenazas de destitución" y presión contra jueces y de incurrir "en una injerencia directa e inadmisible".

"Sin el mínimo decoro a la investidura de su cargo y en abierta contravención constitucional, profiere amenazas de destitución y de denuncias contra los jueces para que resuelvan aplicando la normativa en determinado sentido, sino que en dos oportunidades ha ingresado a audiencias judiciales de casos en trámite", señalaron.

Rechazaron "presión sistemática" por parte de Rospigliosi y decisión del JNJ de destituir a Delia Espinoza.

Asimismo, expresaron su preocupación y rechazo ante la última decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de destituir a la fiscal suprema Delia Espinoza y no ratificar al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, disponiendo la permanencia de Tomás Aladino Gálvez, quien se encuentra "seriamente cuestionado por graves irregularidades".

"Tanto las amenazas públicas de destitución y de denuncias, la injerencia directa en audiencias, la activación del procedimiento disciplinario con fines intimidatorios, configuran un patrón sistemático de presión institucional que busca debilitar la institucionalidad democrática", se lee en el comunicado.

Advierten debilitamiento de la independencia judicial

JUSDEM señaló que el comportamiento de Rospigliosi busca "perseguir a los jueces y fiscales en el ejercicio independiente de sus funciones", y que el accionar del JNJ genera desconfianza ciudadana y debilita la legitimidad de las autoridades.

En ese sentido, advirtieron que un "debilitamiento progresivo" de la independencia judicial y fiscal, a causa de "acciones u omisiones" del Congreso y otros órganos del Estado, amenaza la democracia, separación de poderes y la legitimidad del sistema de justicia.

"Ningún poder del Estado puede someter a la justicia, pues, cuando se intimida a jueces y fiscales, no se afecta a personas individuales, sino al derecho de la ciudadanía de contar con una administración de justicia independiente", sentenciaron.

