Fernando Rospigliosi critica paro nacional de transportistas: "Busca crear más inestabilidad"

El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, criticó el paro nacional de transportistas convocado para este miércoles 23 de octubre y aseguró que esta movilización genera "más inestabilidad" en el país.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario indicó que se han identificado la participación de varios dirigentes de grupos políticos que "se oponen a la democracia" y afirmó que el paro de transportistas busca paralizar Lima por "objetivos políticos".

"Claramente es un escenario político, ya hemos visto que se ha identificado a varios dirigentes de grupos políticos que son los que están incitando al paro, incluso de grupo contrarios a la democracia como estos antauristas. Claramente es un movimiento político que intenta nuevamente paralizar Lima con objetivos políticos porque prácticamente no hay reclamos que no hayan sido atendidos", declaró.

Asimismo, Rospigliosi cuestionó que se realice una nueva movilización y apuntó que los ciudadanos deberían protestar frente al Poder Judicial o la Fiscalía de la Nación.

"Ya hubo un paro y hacer otro paro por el mismo tema, prácticamente no tiene sentido. No hay un objetivo concreto (...) Busca crear más inestabilidad en el país (...) Deberían ir al Poder Judicial o la Fiscalía a exigirles que apliquen las leyes con severidad a los delincuentes, pero eso no les interesa a los dirigentes", agregó.