Fernando Rospigliosi sobre José Domingo Pérez: "Ese individuo debería ser expulsado del sistema judicial"

El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, arremetió duramente contra José Domingo Pérez y aseguró que el fiscal debería expulsado del sistema judicial.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario indicó que la crítica contra Domingo Pérez empezó hace 4 o 5 años por "perseguir a los adversarios políticos de la mafia caviar". Del mismo modo, calificó al magistrado de estar "politizado".

"La crítica de esos fiscales prevaricadores y politizados se ha hecho desde hace 4 o 5 años por asumir una serie de presuntas evidencias que no eran tales y perseguir a los adversarios políticos de la mafia caviar, que es la que controla el sistema judicial", declaró.

Asimismo, Rospigliosi cuestionó que José Domingo Pérez siga en funciones pese a que, según él, múltiples acusaciones presentadas por dicho fiscal han sido rechazadas en diversas instancias.

"En innumerables ocasiones se le ha rechazado a ese individuo Pérez las acusaciones que ha hecho, 19 veces. Sin embargo, ese sujeto sigue ahí porque el sistema judicial lo protege. Creo que ese individuo debería ser expulsado de una vez del sistema judicial", agregó.

Difunden audios atribuidos a Juan Fernández Jerí

El Ministerio Público investiga una serie de audios entregados por un testigo protegido, los cuales estarían vinculados a Juan Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC). En uno de estos registros, se menciona un supuesto plan para perjudicar al fiscal José Domingo Pérez, según reveló el programa "Punto Final".

De acuerdo con la información difundida en el dominical, los mensajes de voz habrían sido enviados por Fernández Jerí a Christian Salas, entonces abogado de Fuerza Popular, a través de WhatsApp en septiembre de 2024.

En uno de los audios, una voz que se atribuye a Fernández Jerí dice: "En último, habla con la señora y dile, yo me voy a encargar de Pérez. Pero si no ayuda, yo solo no voy a remar, hermano". El mensaje aludiría a José Domingo Pérez, quien fue investigado por la ANC y recientemente suspendido de sus funciones.

El reportaje también señala que desde septiembre de 2024, mes en que se habrían producido los audios, la ANC inició seis procesos disciplinarios contra Pérez Gómez.

