FF.AA. podrían trasladar material electoral en segunda vuelta tras fallas de ONPE, dice Balcázar: "Estamos prestos"

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el presidente José Balcázar indicó que las Fuerzas Armadas podrían encargarse del traslado del material electoral en la segunda vuelta si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo solicita, puesto a que tal disposición no le corresponde al Ejecutivo. Ello, ante las fallas registradas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante el proceso.

Fuerzas Armadas podrían distribuir material electoral

En conversación con Nicolás Lúcar, el presidente de la República se pronunció ante el caos registrado durante la primera fecha de la jornada electoral a causa del retraso en la distribución del material electoral hacia los centros de votación, una situación que afectó principalmente a colegios de la zona sur de Lima.

En esa línea, señaló que su gestión podría designar a las FF.AA. para cumplir dicha tarea en el día de la segunda vuelta. Sin embargo, pese a su disposición, precisó que le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tomar una decisión sobre el tema ya que es el organismo que goza de aquella competencia.

"Cuando han intervenido las Fuerzas Armadas en este tema nunca ha habido ninguna queja. Si el Jurado Nacional de Elecciones determinara, nosotros estamos prestos para dirigir esa convocatoria para que no haya ningún tipo de duda", sostuvo.

Ante esta situación de incertidumbre de cara a la próxima fecha electoral, el jefe de Estado fue enfático al exigir que el máximo organismo electoral se decida y proponga una solución para garantizar el derecho ciudadano al sufragio. "El Jurado Nacional de Elecciones para eso está, no para que esté en la vitrina. Tiene que tomar decisiones" , añadió.

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