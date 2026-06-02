George Forsyth descarta postular en las elecciones municipales de octubre: "Estoy enfocado en mi familia"

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

George Forsyth visitó los estudios de Exitosa este martes 2 de junio para palpitar lo que será la segunda vuelta de las elecciones generales de este domingo 7 de junio. Como se recuerda, el excandidato fue parte de estos comicios en la primera vuelta postulando con el partido Somos Perú en busca de llegar a Palacio de Gobierno.

Fiel a su estilo, el exalcalde de La Victoria dejó en claro que no votará por Keiko Fujimori en esta nueva jornada por lo que ya analiza las propuestas y el plan de gobierno de Roberto Sánchez quien tiene el respaldo de Juntos por el Perú.

No participará en las elecciones municipales

Luego de elegir al presidente de la República por los próximos 5 años, en octubre de este 2026, los peruanos deberán elegir a las autoridades locales en lo que serán las elecciones municipales programado para octubre.

Pese a que George Forsyth fue alcalde de La Victoria e intentó llegar a la Municipalidad de Lima, el político descartó rotundamente su participación en estos comicios dejando en claro que ahora se encuentra en otra faceta más enfocado en lo familiar y personal.

"Lo que sí te digo y muy claro, en las elecciones municipales no voy a participar. Hay candidatos muy buenos, no solamente en Somos Perú, hay candidatos muy importantes que pueden hacer grandes cambios por el país. Somos Perú es un partido municipalista que tiene muy buenos candidatos a nivel nacional y espero que le vaya muy bien", indicó.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | En exclusiva con Exitosa, George Forsyth, excandidato presidencial de Somos Perú, reveló que viene evaluando si permanece o no en su agrupación política. Asimismo, descartó participar como candidato en las próximas elecciones municipales.



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Analiza permanencia en Somos Perú

Por otro lado, luego de la primera vuelta de las elecciones generales, Somos Perú no pasó la vaya exigida por ley por lo que a partir del 1 de enero del 2027 perderá su inscripción como partido. En medio de este panorama, el exarquero de Alianza Lima aseguró que viene analizando su continuidad en el movimiento en los próximos meses.

Pese a ello, le deseó todo lo mejor de cara a estas elecciones municipales ya que considera que cuentan con grandes candidatos en Lima y todo el Perú.

"Particularmente desde ya estoy analizando mi permanencia en el partido al cual le agradezco y quiero mucho. Hay gente muy importante, muy buena, pero yo estoy enfocado en mi familia, proyectos personales, mi empresa, en mi hija que tiene seis meses, entonces estoy preocupado más en ello y después ya veré mi futuro político", añadió.

En resumen, George Forsyth aseguró que no postulará en las próximas elecciones municipales del mes de octubre y analiza dejar Somos Perú en los próximos meses.