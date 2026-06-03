Microempresas de la Construcción respaldarán a Fuerza Popular por propuestas en seguridad que no incluye JP

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Hugo Alache, presidente de la Asociación Peruana de Microempresas de la Construcción, señaló que su gremio ha decidido respaldar la candidatura de Fuerza Popular en la segunda vuelta electoral, debido a que Juntos por el Perú no ha mencionado propuestas en torno a la seguridad ciudadana.

Brindarán apoyo a Fuerza Popular en segunda vuelta

El próximo domingo, 7 de junio, los ciudadanos peruanos acudirán a las urnas para elegir a quien asuma como presidente de la república esto se definirá entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

En ese escenario, la Asociación Peruana de Microempresas de la Construcción ya tiene definido que respaldarán a la lideresa de Fuerza Popular, de acuerdo a lo señalado por su presidente, Hugo Alache.

La razón de esta decisión se basa en que el plan de gobierno de Fujimori Higuchi incluye propuestas en lo que refiere a seguridad ciudadana, aspecto que, según señaló el entrevistado, no lo menciona Juntos por el Perú dentro de su plan gubernamental.

"Juntos por el Perúha presentado un primer plan de gobierno y un segundo, Fuerza Popular ha presentado uno solo. Juntos por el Perú no presenta dentro de su plan ninguna palabra que trate la seguridad ciudadana en el Perú, Fuerza Popular sí lo presenta", resaltó Alache.

En esa línea, resaltó que el partido político que lidera Keiko Fujimori tenga como integrantes a Marco Miyashiro y César Astudillo a quines destacó como "especialistas que tienen experiencia" en temas relacionados a combatir la delincuencia, la inseguridad y a los sicarios que siembran el terror en la población.

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