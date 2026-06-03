Nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez ha decepcionado a empresarios de izquierda: Se sienten traicionados

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Daniel Hermoza, presidente de Mypes Unidas del Perú, aseguró que el nuevo plan de gobierno presentado por Roberto Sánchez ha generado malestar entre diversos sectores empresariales identificados con la izquierda.

Empresarios de izquierda disconformes con nuevo plan de gobierno de Sánchez

Hermoza expuso el pedido de su gremio para los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Al respecto señaló que se la ha hecho llegar a ambos las propuestas generales que solicitan luego de haber sostenido diversas reuniones con dirigentes regionales de Cusco, Piura, Arequipa y Cajamarca.

Acotó que la mayoría de problemáticas no nacen precisamente en provincia sino que en Lima "no solamente por el centralismo" sino también por "la crisis de inseguridad" que se presenta en la capital viene afectando a las regiones sobre todo en el sector turismo sobre todo en la sierra. "El tema de Lima como puerta del Perú está afectando", subrayó.

Además, señaló que recientemente las Mypes Unidas del Perú evaluaron los planes de gobierno de los aspirantes al sillón presidencial de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, pero tuvieron cuestionamientos sobre el presentado por el segundo partido político en mención.

"Nos dimos con la sorpresa que había un nuevo plan de gobierno (de Roberto Sánchez) que no hemos tenido tiempo de estudiarlo a profundidad, pero por todos los indicios leídos hoy estaría hacia una fuerte migración hacia el centro y algunas cosas inclusive se estarían yendo hacia centro derecha. Conversando con algunos empresarios de Cajamarca, los de izquierda están bastante decepcionados", expresó.

Aclaró que dichas personas de negocios "ellos votaron por principios, no por la cara del señor Sánchez". En ese sentido, indicó que el primer plan de gobierno del representante de Juntos por el Perú sí "lo respaldaban", sin embargo, ahora con este nuevo proyecto de gestión se sienten "desubicados, desorientados, hasta decepcionados".

Consideran que existe una "coalición de partidos"

En otro momento, subrayó que consideran que existe una "coalición de partidos" que se ha puesto en dicho plan de gobierno de Juntos por el Perú, lo que les ha llevado a considerar que habrá "una repartija" como lo denominan los políticos por lo que subrayó que avizoran que ello hará "poco gobernable el país".

Como vemos, dentro de las Mypes Unidas del Perú hay diversos sectores empresariales de izquierda que se han decepcionado sobre el nuevo plan de gobierno que ha presentado el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.