Varios militantes del APRA votarán por Fuerza Popular, según Luis Caya: "Representa el lado menos negativo"

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La segunda vuelta presidencial sigue generando definiciones en el escenario político. En entrevista con Exitosa, el abogado y excandidato a diputado del APRA, Luis Miguel Caya, reveló que un gran número de militantes apristas ha decidido votar por Fuerza Popular.

Según explicó, Keiko Fujimori representa "el lado menos negativo" frente a Roberto Sánchez, a quien calificó como un "peligro para la democracia y la economía del país".

El mal menor

Caya aclaró que el respaldo a Fujimori no significa que la consideren una candidata ideal, sino que responde a una lógica de mal menor frente a lo que para ellos representa el candidato de Juntos por el Perú.

"Hay un gran número de militantes que hemos tomado la imperiosa necesidad de votar por Fuerza Popular, por Keiko Fujimori, porque consideramos que representa el lado menos negativo entre los dos candidatos", afirmó.

El abogado fue enfático al señalar que Roberto Sánchez representa un riesgo para la estabilidad nacional, tanto a nivel político como económico considerando el plan que ofrece para eventual gobierno.

"Evidentemente, el señor Roberto Sánchez representa un peligro no solamente para la democracia sino también para la economía de nuestro país, y frente a esa situación nosotros estamos apostando en apoyar a Fujimori, por el bien del Perú", agregó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el abogado y excandidato a diputado del Apra, Luis Miguel Caya, señaló que gran parte de la militancia del partido ha tomado la decisión de respaldar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Considera que representa el... pic.twitter.com/iMhuDF9XWB — Exitosa Noticias (@exitosape) June 3, 2026

El Factor Carranza

Uno de los elementos que refuerza la decisión de parte del aprismo es la presencia de Luis Carranza Ugarte en el equipo técnico de Fuerza Popular. Carranza fue ministro de Economía durante el segundo gobierno de Alan García, y su incorporación genera confianza en sectores apristas.

"Nos da la confianza de que se va a dar continuidad a la obra del segundo gobierno aprista", señaló Caya.

Luis Carranza Ugarte, extitular del MEF con Alan García, hoy es parte del equipo técnico de FP.

Libertad de voto en el APRA

Cabe recordar que, en declaraciones previas también para este medio, Enrique Valderrama había señalado que no existe consenso total dentro del APRA sobre a quién apoyar en la segunda vuelta.

Por ello, señaló que la agrupación decidió otorgar libertad de voto a sus militantes, aunque pidió que sea un voto informado. En ese sentido, las palabras de Caya reflejan una corriente interna que se inclina por Fujimori, mientras otros sectores mantienen reservas o prefieren abstenerse.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, Enrique Valderrama, excandidato presidencial, señaló que el partido aprista no ha definido un respaldo oficial a ninguno de los candidatos en contienda, por lo que sus militantes tendrán libertad para decidir su voto entre... pic.twitter.com/3QKjUGNYrP — Exitosa Noticias (@exitosape) June 2, 2026

Las declaraciones de Luis Miguel Caya evidencian la fractura y diversidad de posturas dentro del APRA frente a la segunda vuelta. Mientras el partido prioriza su recomposición de cara a las elecciones locales y regionales, la definición de sus votos, más que un respaldo orgánico, se convierte en un reflejo de las tensiones internas y de la búsqueda de sobrevivencia política en un escenario polarizado.