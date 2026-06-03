Pedro Castillo: Ministro de Justicia confirma ingreso de nuevo pedido de indulto para el expresidente

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, confirmó este miércoles 3 de junio, el ingreso de un nuevo pedido de indulto en favor del expresidente Pedro Castillo Terrones, sentenciado en noviembre del 2025 a más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión por su intento de golpe de Estado.

En declaraciones a Latina, el integrante del Gabinete Ministerial señaló que este es el sexto requerimiento ingresado a su sector, haciendo énfasis en que los anteriores fueron rechazados tras no reunir la documentación necesaria para su admisibilidad y así iniciar su trámite correspondiente.

Solicitud ingresó al MINJUSDH hace unos días

De acuerdo con lo señalado por el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), la solicitud ingresó a su cartera "hace unos días", derivado desde de Palacio de Gobierno.

En ese sentido, indicó que, por procedimiento, la Comisión de Gracias Presidenciales viene evaluando dicho requerimiento en favor del expresidente. Agregó que, "no conoce" a detalle los argumentos de la solicitud, por lo que no pudo precisar si se trata de un pedido de indulto humanitario o común.

Sin embargo, el trámite se vería afectado, debido a que el grupo de trabajo se encuentra incompleto desde el 30 de abril último, tras la renuncia de Lesli Roxana Gonzáles Cabanillas, luego de que se revelara que su familia tendría vínculo con Castillo Terrones.

De acuerdo con su reglamento, la votación que accede favorable al pedido de indulto debe ser unánime por los miembros de la comisión, estando incompleta no podría llevarse a cabo el trámite. Vale mencionar que, Magno García Chávarri, Ivar Calixto Peñafiel y Martín Salgado Arroyo, son los miembros que conforman la Comisión de Gracias Presidenciales; asimismo, no ejercen representación y su labor es ad honorem.

¿Qué dijo el presidente José Balcázar?

En entrevista brindada a Exitosa el pasado 17 de abril, el presidente José María Balcázar se refirió sobre si había recibido alguna solicitud de indulto en favor de Pedro Castillo Terrones. Bajo esta premisa, indicó que por el momento es imposible que su gobierno pueda adoptar una "decisión" sea de oficio o solicitada, puesto que, la condena emitida por el Poder Judicial está en proceso de apelación.

Del mismo modo, el jefe de Estado fue más allá de la actual situación jurídica de Castillo Terrones, haciendo referencia al "efecto colateral" que trajo su figura en favor del candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino, quien este domingo 7 de junio estará disputando la segunda vuelta electoral con Keiko Fujimori.

"En las elecciones se está viendo, que la votación parece que ha sido una forma de reivindicar al presidente Castillo porque eso es lo que encarna Sánchez en estas últimas elecciones.

Desde el MINJUSDH han descartado en todo momento cualquier favorecimiento hacia el expresidente Pedro Castillo, quien viene cumpliendo su pena en el penal de Barbadillo.