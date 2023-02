Flavio Cruz, de Perú Libre: No se dejen engañar, la demanda de Asamblea Constituyente es una realidad

16/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, aseguró que la demanda de la Asamblea Constituyente es una realidad que está "en la voz de los pueblos" y no es un tema que se esté tocando recientemente por el hecho de que se hayan generado cambios en el Gobierno.

"No hay que dejarse engañar a la población, la demanda de la Asamblea Constituyente es algo objetivo, algo que existe, está en la voz de los pueblos, porque este problema no es de coyuntura, por un cambio de Gobierno, de presidentes o de congresos; es de fondo, es estructural, es de sistema", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', el legislador también indicó que su bancada actualmente está proponiendo que se realice una consulta al respecto, para que la ciudadanía decida si se realiza dicha asamblea o no.

"Nosotros ya retrocedimos bastante, ya no (pedimos) Asamblea, no, solamente consulta por si están de acuerdo o no con una Asamblea Constituyente", precisó Cruz Mamani.

Culpa a Fuerza Popular

Agregado a ello, el parlamentario consideró que los integrantes de la bancada de Fuerza Popular son los verdaderos responsables de que en el Congreso no se hayan definido acciones en torno al adelanto de elecciones.

"Los que son directamente responsables y culpables de que no se defina en el Congreso de la República el adelanto de elecciones, es la Comisión de Constitución del Congreso de la República, presidido por Fuerza Popular, eso hay que decirlo con claridad. Lo único que ellos tenían que hacer es cuidar los 93 votos que habían logrado en primera votación", manifestó.

De igual manera, señaló que los mencionados congresistas quisieron "manipular" la iniciativa de los comicios y dichas maniobras resultaron abriéndoles el paso para que el partido del lápiz pueda introducir el tema de la Asamblea Constituyente.

"Ellos, un poco buscando su calculadora electoral, una circunstancia de comodines, quisieron maniobrar, manipular y jalar para el 2023 para pasar (como) los buenitos y que el resto son los malos, sobre todo la izquierda y Perú Libre. Les salió mal la jugada, a nosotros nos abrieron camino para meter el tema del debate de la Asamblea Constituyente", detalló.

Renuncia de Dina como "solución"

El vocero perulibrista consideró que la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, resolvería el entrampamiento que hay en el Poder Legislativo, donde no se ponen de acuerdo en el adelanto de elecciones, y ello reflejaría "un gesto al país".

"Es verdad que existe este entrampamiento, hay que admitirlo; entonces, la solución está en otro lado, en Palacio de Gobierno. Yo creo que (Dina Boluarte) tiene que tener lista su carta de renuncia para que, efectivamente, si quieren dar un gesto al país de que esto debe resolverse desde el Ejecutivo, pues bien, la renuncia y punto, se adelanta las elecciones", expresó.

Vladimir Cerrón como candidato a elecciones

Por otro lado, también se refirió a la posibilidad de que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, vaya a prisión y consideró dicha situación se debe a una "persecución política".

"Obviamente no queremos que eso suceda, personalmente quiero confiar en el Poder Judicial, que no va a encontrar muchos argumentos, razones, para esta prisión. Quizás sea otra la decisión que tome, esperemos que así sea. Pero, de no ser así, estamos en política, de hecho esta es una persecución política", afirmó.

Sin embargo, manifestó tener la esperanza de que el líder del partido del lápiz esté habilitado para postular como candidato ante un eventual adelanto de elecciones.

"Ya cumplió con la sentencia anterior, ahorita tiene este último impedimento, es verdad, pero espero que se pueda revocar. Nosotros tenemos la esperanza que se revoque y pueda estar habilitado para postular", dijo en Exitosa.

