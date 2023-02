Luis Galarreta: "Fuerza Popular no le ha pedido la renuncia a Dina Boluarte, queremos el adelanto de elecciones"

16/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el secretario general de Fuerza Popular y parlamentario andino, Luis Galarreta, aseguró este jueves que su partido político, durante la reunión con la presidenta Dina Boluarte, no exigió su renuncia pero sí insistió en el adelanto de elecciones como una solución ordenada y constitucional a la crisis que atraviesa el país.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el vocero de la agrupación fujimorista consideró que la salida del cargo es una decisión muy "personalísima" que solo le corresponde a Boluarte Zegarra, y que en todo caso ella lo debería evaluar si la convocatoria a comicios se vea frustrada nuevamente.

"Ella tendrá que tomar una decisión. No hemos pedido ni renuncia ni nada, porque queremos el adelanto de elecciones, y creemos que la salida tienen que ser lo más ordenadas y constitucionales, o sea, no podemos hacerlo a la loca tampoco, y eso va a depender de cómo también va decidiendo el Congreso", declaró en nuestro medio.

"Nosotros todavía no hemos llegado a una situación en la que pensemos plantearle a la presidenta ya una decisión que creo que es personalísima. Creo que ella debería estar pensando cuál es la decisión que tomará si es que esto no camina", agregó.

Por otro lado, Galarreta reiteró que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha decidido no participar como candidata a la presidencia a la República ante un eventual adelanto de elecciones.

"[Ella lo ha decidido] por decisión propia. A veces escucho que dicen que ella no se puede presentar porque le va a ganar tal persona. Quien prefiere votar por quien sea menos por Keiko ya es un problema psicológico de esa persona, no es la culpa del partido, pero ella no ha decidido presentarse por otros motivos", acotó.

Keiko Fujimori

La lideresa del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó en la víspera que coincide con la posición del Poder Ejecutivo de apostar por un adelanto de elecciones como salida a la crisis política y social que afronta el país.

"Tenemos una coincidencia, que es pública, que la salida más rápida a esta crisis sería lograr un adelanto de elecciones en el año 2023, postura que además yo he señalado en varias oportunidades en meses atrás", dijo Fujimori a la salida de su reunión con la jefa de Estado en Palacio de Gobierno.

La mandataria se reunió con la excandidata presidencial en el marco de la ronda de diálogo iniciada por el Gobierno con agrupaciones políticas a fin de encontrar consensos y propuestas para reducir las tensiones sociales.

"Hemos tenido una reunión amplia, larga, sincera donde se ha hecho un análisis de la crisis social y política que atraviesa el país y las posibles salidas a esta crisis. Se ha conversado también de temas internacionales", añadió.

Asimismo, Keiko Fujimori indicó que si ocurre un adelanto de comicios, no se presentará como candidata presidencial.

"Hago una invocación a los partidos políticos que defienden la democracia que tratemos de encontrar esa solución [...] El pueblo peruano va a poder sacar sus propias conclusiones y juzgar a cada grupo político en la forma en cómo han votado", enfatizó.

Participaron también en la reunión el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola; la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi; el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta; y el portavoz del partido, Miguel Torres.