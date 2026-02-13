Censura a José Jerí: Renovación Popular envía oficio a Waldemar Cerrón para que convoque a Pleno Extraordinario

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La situación de José Jerí parece depender de un hilo luego que supuestamente se alcanzaran las 81 firmas necesarias para que el Congreso convocara a un Pleno Extraordinario. Sin embargo, el presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, aseguró que solo 29 rúbricas de todas las conseguidas son válidas por lo que sigue impedido de hacer dicha convocatoria.

Renovación Popular emplaza a Waldemar Cerrón

Pese a este error técnico expuesto por el mandamás del Parlamento, Renovación Popular ha enviado un oficio dirigido a Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, para que este sea el encargado de convocar a este Pleno Extraordinario.

Según este documento, Fernando Rospigliosi se está negando a hacer el llamado para mantener a José Jerí como presidente de la República a pesar de las acusaciones en su contra y los hechos de presunta corrupción que lo rodean luego de sus reuniones no oficiales con empresarios chinos.

La agrupación aseguró que el encargado de la presidencia del Congreso estaría poniendo excusas al indicar que las firmas no son válidas luego de ser pasados por el sistema Reniec. Por suerte, el reglamento del Parlamento lo autorizaría para que pueda llevarlo a cabo.

#EnVivo



Bancada Renovación Popular envió oficio al segundo vicepresidente del Congreso, Waldermar Cerró, para que convoque a un pleno extraordinario



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/FdFXv2WMN2 — Canal N (@canalN_) February 13, 2026

Se habrían equivocado al firmar

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Fernando Rospigliosi brindó mayores detalles de las razones de que decenas de firmas fueran invalidadas en el pedido para un Pleno Extraordinario para debatir la censura de José Jerí.

Según indicó, durante la cadena de rúbricas, uno de los congresistas cometió un error haciendo que el resto caiga en la misma irregularidad. Sin embargo, el integrante de Fuerza Popular también señaló que estas imprecisiones son subsanables en tiempo récord y que una vez logrado podrá convocar de inmediato a este Pleno Extraordinario.

"Parece que en algún punto de la cadena de firmas, alguien ha cometido un error y arrastró a todos los demás, pero es un problema subsanable con relativa rapidez y que los promotores de la moción pueden hacerlo muy pronto. Es un error que se suele cometer a veces y que ha ocurrido y no puedo cometer una irregularidad convocando a un Pleno sin las firmas válidas", expresó.

En resumen, la Bancada Renovación Popular envió un oficio al segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, para que pueda convocar a un Pleno Extraordinario donde se debata la censura contra José Jerí a raíz de las últimas polémicas.