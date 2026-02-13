Elvis Vergara anuncia que se solicitará facultades de comisión investigadora para el caso 'Chifagate'

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Elvis Vergara, señaló que van a solicitar facultades de comisión investigadora para el caso 'Chifagate', en el que se le investiga al presidente José Jerí por sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos.

Solicitarán facultades de comisión investigadora

Este viernes 13 de enero, Vergara Mendoza indicó que se propondrá un informe a través del cual se busque que la Comisión de Fiscalización cuenta con las facultades de comisión investigadora en las investigaciones que se viene realizando al jefe de Estado y aclaró que esto solo abarcará el caso 'Chifagate'.

Además, manifestó que esta solicitud podría ser sometida a votación durante la próxima semana por lo que se irá avanzando en el informe de calificación para tenerlo listo en la brevedad posible.

"El día dce hoy vamos a avanzar con ese informe de calificación vamos a proponer y espero que lo podamos tener hoy mismo o el preinforme en todo caso para que el día lunes o a más tardar el miércoles en todo caso sometamos a votación en el Pleno de la Comisión en el cual se recomienda y se solicita a su vez las facultades de comisión fiscalizadora", señaló Elvis Vergara.

De otro lado, recordó que la facultad de convocar a un pleno extraordinario para censurar al mandatario José Jerí corresponde al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, dentro de un plazo de 15 días. "Viendo que él está siendo muy riguroso respecto al procedimiento, lo más probable es que espere a que al decimoquinto día", añadió el titular de la Comisión de Fiscalización.

Pleno extraordinario no está garantizado

En otro momento, Elvis Vergara, manifestó que la convocatoria a un pleno extraordinario por parte del Congreso de la República para evaluar una censura al presidente de la República José Jerí, aún no se encuentra garantizado en su totalidad porque cabe la posibilidad de que algunos congresistas retrocedan y decidan retirar su firma, tal y como lo hizo el congresista Luis Kamiche.

"Evidentemente en este juego de la política hay retrocesos también y se ha visto en otros periodos y eso no tiene sentido que las firmas se mantengan así", precisó a Canal N.

Es así que, en el marco del caso 'Chifagate', Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, indicó que se presentará un informe con el que se solicitará facultades de comisión fiscalizadora.