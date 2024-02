Fuerza Popular solicitó destitución de Rafael Vela y Domingo Pérez del caso Lavajato, según Jaime Villanueva

El colaborador eficaz Jaime Villanueva aseguró que la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, solicitó el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial del caso Lavajato.

Las acusaciones se encuentran registradas en la carpeta fiscal del Ministerio Público, a la cual tuvo acceso La República. Según se reveló, el cuestionable pedido habría sido realizado ante la suspendida máxima representante de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides.

De acuerdo a las declaraciones de Villanueva, la extitular del Ministerio Público se comunicó directamente con él y le manifestó que el partido liderado por Keiko Fujimori se encontraba sumamente interesado en la salida de ambos fiscales.

En esa línea, precisó que Benavides habría respondido a la solicitud de Moyano indicando que Domingo Pérez terminaría dejando el cargo "por sus propios méritos".

Al parecer, la suspendida fiscal se habría mostrado fastidiada por los múltiples pedidos que la congresista de Fuerza Popular le habría hecho. Esta situación se la manifestó a Jaime Villanueva, según sus declaraciones ante la Fiscalía.

"Incluso, (Moyano) me dijo: "Ahora me van a llamar la atención por no haber logrado eso". Porque la respuesta de Patricia fue que había que esperar a ver si José Domingo ganaba su plaza, y respecto a Vela y también de José Domingo lo que le dijo fue la autoridad de control seguramente los iba a suspender. Entonces Patricia Benavides se quedó fastidiada porque me comentó que Moyano le venía pidiendo muchas cosas, y por eso ella buscó este canal directo con alta dirección de Fuerza Popular", agregó.