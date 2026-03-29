JNE sanciona a Fuerza Popular por uso indebido de financiamiento público: Keiko Fujimori apelará

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó la sanción con una elevada multa a la organización política Fuerza Popular por el uso indebido de fondos públicos por la adquisición de artículos publicitarios para la campaña de Keiko Fujimori.

La medida fue oficializada este sábado 28 de marzo mediante la publicacion de la Resolución N° 0529-2026-JNE, que declara infundado el recurso de apelación interpuesto por Martha Chávez, representante legal de FP.

La sanción al partido naranja establece una multa de 33 UIT, equivalentes a S/ 181,500, además de la pérdida del 10% del financiamiento público directo sobre el monto de la asignación semestral.

Ante la decisión, la candidata presidencial se pronunció para Latina y anunció que su partido político presentará una apelación, por lo que que brindará más detalles tras la conclusión del proceso.

"Eso será evaluado por el personero legal de nuestro partido y me imagino que habrá un proceso de apelación. Concluido el proceso, podré pronunciarme", indicó Fujimori.

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